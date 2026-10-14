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دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
team-logoإنديبينديينتي
team-logoبوكا جونيورز
Book Independiente vs Boca Juniors Tickets
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كيف تحصل على تذاكر مباراة إنديبندينتي ضد بوكا جونيورز: الأسعار، معلومات المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد عن الدوري الأرجنتيني للمحترفين

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التذاكر
إنديبينديينتي
بوكا جونيورز
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

يواجه إنديبندينتي بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

يستضيف نادي أتلتيكو إنديبندينتي فريق بوكا جونيورز على ملعب ليبرتادوريس دي أمريكا - ريكاردو إنريكي بوشيني يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على أن تنطلق المباراة في الساعة 17:00 بتوقيت الأرجنتين المحلي.

متى تنطلق مباراة إنديبندينتي وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين؟

كيفية شراء تذاكر مباراة إنديبندينتي وبوكا جونيورز

  • أولوية الأعضاء الرسميين (Boletería VIP): تجري جميع عمليات البيع الرسمية رقميًا عبر منصة Boletería VIP أو بوابة أعضاء النادي. ويحصل أعضاء النادي النشطون (socios) على أولوية الحجز، التي تبدأ عادة قبل انطلاق المباراة بأربعة إلى خمسة أيام، للحصول على قسائم رقمية للوقوف (bonos) أو شراء مقاعد المدرجات (plateas).
  • فترة البيع الإلكتروني لغير الأعضاء (invitados): إذا تبقت مقاعد في المدرجات بعد انتهاء فترة أولوية الأعضاء، يتيح إنديبندينتي بيعها إلكترونيًا لغير الأعضاء (invitados) قبل يوم المباراة بنحو 48 إلى 72 ساعة عبر Boletería VIP، مع اشتراط تسجيل المستخدم بجواز سفر سارٍ أو بطاقة هوية وطنية أرجنتينية (DNI).
  • شباك التذاكر في الملعب يوم المباراة: على خلاف ريفر بليت وبوكا جونيورز، يفتح إنديبندينتي أحيانًا شبابيك التذاكر لبيع ما تبقى من مقاعد المدرجات صباح يوم المباراة في مجمع كومبليخو دي تينيس، المجاور للملعب في شارع كورديرو. يُنصح بإحضار النقود بالبيزو الأرجنتيني، إذ قد تنقطع خدمة الاتصال عن أجهزة الدفع عند ازدحام المكان.
  • منظمو رحلات كرة القدم ومنصات إعادة البيع: للزوار القادمين من الخارج والراغبين في ضمان الدخول دون التعامل مع بوابات الدفع المحلية، يقدم منظمو رحلات المباريات في بوينس آيرس، مثل LandingPadBA أو Tangol، باقات معدّة تشمل تذاكر مؤكدة لمقاعد المدرجات ومرشدين محليين والنقل ذهابًا وإيابًا.
  • الدخول الرقمي وإثبات الهوية الإلزامي: تُصدر تصاريح الدخول على هيئة رموز QR رقمية عبر منصة Boletería VIP. وبموجب إجراءات تريبونا سيجورا الأمنية الإلزامية في الأرجنتين، يجب على كل متفرج إبراز جواز سفر فعلي أو بطاقة هوية وطنية تتطابق بياناتها مع تصريح دخوله عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، لدخول المحيط الخارجي للملعب.

إنديبندينتي ضد بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنديبندينتي وبوكا جونيورز

حقق إنديبندينتي فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الأرجنتيني للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام تاليريس، بينما كانت أثقل نتيجة له خلال تلك السلسلة الخسارة 1-4 أمام إنستيتوتو. وسبق ذلك فوزه خارج أرضه على أونيون وسنترال كوردوبا دي سانتياجو. وسجل إنديبندينتي ثلاثة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

حقق بوكا جونيورز ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 0-1 أمام فاسكو دا جاما في كوبا سودأمريكانا، فيما انتهت مباراته الأخيرة بالدوري الأرجنتيني للمحترفين بالتعادل 2-2 مع إنستيتوتو. وقبل ذلك، فاز بوكا 3-0 على أونيون و0-2 على سان لورينزو خارج أرضه. وسجل ثمانية أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

IND

IND - المستوى

CEC
ف0-1
SAN
ت1-1
UNI
ف1-2
INS
خ1-4
TAL
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بوكا جونيورز

بوكا جونيورز - المستوى

SAN
ف0-2
RAC
ف2-3
UNI
ف3-0
INS
ت2-2
VAS
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

إنديبندينتي ضد بوكا جونيورز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، وأُقيمت على أرض بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يُظهر السجل فوزًا واحدًا لبوكا مقابل فوز واحد لإنديبندينتي، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وتعكس هذه النتائج تقارب المنافسة بينهما، إذ لم يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح خلال المواسم الأخيرة.

وجهاً لوجه

إنديبينديينتيتعادلبوكا جونيورز
1
3
1
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
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بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
1
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إنديبينديينتي
IND
1
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
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بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
0
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إنديبينديينتي
IND
1
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
0
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إنديبينديينتي
IND
0
انتهت
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني
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إنديبينديينتي
IND
0
بوكا جونيورز badge
بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
2
انتهت
المباريات الودية التحضيرية
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بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
0
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إنديبينديينتي
IND
0
انتهت
2الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب إنديبندينتي وبوكا جونيورز


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