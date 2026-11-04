يترقب عشاق كرة القدم في أنحاء المنطقة مواجهة مثيرة تجمع النصر بالخلود في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وتقام مباراة خروج المغلوب المرتقبة يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

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متى تنطلق مباراة النصر والخلود في كأس السوبر؟

تنطلق مباراة النصر والخلود الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد 20 ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي في مدينة الكويت.

السوبر السعودي - نصف النهائي 20 ديسمبر 2026 - 13:00

H2: أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر والخلود؟

ويبوك هو المنصة الرسمية لشراء تذاكر كأس السوبر السعودي. ويُعد الحجز عبر البيع العام الرسمي على ويبوك الطريقة الأساسية للحصول على تذاكر أصلية بالأسعار المعتادة لمباراة استاد جابر الأحمد الدولي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والخلود؟

تتوفر خيارات لحضور المباراة تناسب جميع المشجعين، وتُعد التذكرة الأقل سعرًا الخيار الأفضل من حيث القيمة. وتبدأ الأسعار لدى مزود التذاكر الرسمي ويبوك من 120 ريالًا سعوديًا، ما يجعل الحجز المبكر الطريقة الأقل تكلفة لدخول الملعب.

جرينتا هب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع من نحو 150 ريالًا سعوديًا، بحسب فئة التذكرة والطلب في السوق.

تبدأ الأسعار لدى مزود التذاكر الرسمي ويبوك من 120 ريالًا سعوديًا.

تبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع على جرينتا هب من 150 ريالًا سعوديًا.

النصر ضد الخلود في كأس السوبر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والخلود

فاز النصر في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، مسجلًا 18 هدفًا ومستقبلًا ثمانية أهداف خلال تلك الفترة. وفي مباراته الأخيرة، تغلب على باختاكور طشقند 6-2 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسبقها فوزه على الخلود 5-3 في الدوري السعودي للمحترفين. وتشمل هذه السلسلة أيضًا انتصارات على الفيصلي ونيوم ونفتشي فرغانة، ما يعكس استمراره في تسجيل الأهداف محليًا وقاريًا.

خسر الخلود مبارياته الخمس الأخيرة جميعها دون أي فوز. فقد خسر أمام النصر 5-3 في الدوري، ثم تلقى هزيمة 3-0 أمام الاتفاق، قبل أن يخسر 3-2 أمام الفيصلي. وشملت النتائج السابقة خسارته 5-0 أمام القادسية و2-0 أمام الرياض، ليستقبل الفريق 13 هدفًا في المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف سجلها.

النصر ضد الخلود: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين النصر والخلود يوم 29 أكتوبر 2026 في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز فيها النصر 5-3 على ملعب الأول بارك. وفي المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين، حقق النصر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة، وكانت المباراة الوحيدة التي لم يفز بها قد انتهت 3-3 على ملعب الخلود في أكتوبر 2024. وسجل النصر 13 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.