يستضيف وست هام يونايتد بريستول سيتي يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على استاد لندن في لندن.

جاءت أحدث مواجهاتهما في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023–24، حين انتزع بريستول سيتي تعادلًا مفاجئًا بنتيجة 1-1 على استاد لندن، قبل أن يُقصي وست هام بفوزه 1-0 في مباراة الإعادة على ملعب أشتون جيت. وتسببت تلك المواجهة أيضًا في توتر استمر بين الناديين خارج الملعب، بعدما أدى تخصيص عدد كبير من التذاكر لجماهير بريستول سيتي الزائرة إلى نقل آلاف من حاملي التذاكر الموسمية لوست هام من مقاعدهم المعتادة.

دعوا GOAL تقدّم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي على استاد لندن في لندن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 ملعب لندن الأولمبي

كيفية شراء تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أعضاء النادي الرسمية لمباراة وست هام على أرضه: يمكن شراء تذاكر جماهير الفريق المضيف عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لوست هام يونايتد. ويحصل أعضاء كلاريت عادةً على أولوية شراء مقاعد الدخول العام قبل إتاحة ما يتبقى منها للآخرين.

يمكن شراء تذاكر جماهير الفريق المضيف عبر منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لوست هام يونايتد. ويحصل أعضاء كلاريت عادةً على أولوية شراء مقاعد الدخول العام قبل إتاحة ما يتبقى منها للآخرين. التذاكر المخصصة لجماهير بريستول سيتي الزائرة: تُطرح هذه التذاكر عبر موقع التذاكر الرسمي لبريستول سيتي وفق فئات الأولوية، مثل نقاط الولاء وحالة حامل التذكرة الموسمية وعضوية النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذكرة الدخول العام العادية للبالغين: تتراوح بين 25 و45 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . التذاكر المخفضة لمن تجاوزوا 66 عامًا والشباب دون 21 عامًا ومن هم دون 18 عامًا: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة بين 10 و45 جنيهًا إسترلينيًا ، وتوفر المقاعد في المستوى السفلي أسعارًا مخفضة كثيرًا للشباب وكبار السن، تبدأ من 10 إلى 12 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعار التذاكر المخفضة بين ، وتوفر المقاعد في المستوى السفلي أسعارًا مخفضة كثيرًا للشباب وكبار السن، تبدأ من . خصم أعضاء كلاريت آند بلو: يحصل المشجعون الحاصلون على عضوية رسمية للبالغين (35 جنيهًا إسترلينيًا للموسم) أو عضوية لمن هم دون 18 عامًا (15 جنيهًا إسترلينيًا للموسم) على خصم بقيمة 5 جنيهات إسترلينية

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية في مبيعات الناديين الأولية، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفق طلب السوق:

أقل سعر للتذكرة العادية: يبدأ من نحو 21 جنيهًا إسترلينيًا.

يبدأ من نحو متوسط أسعار السوق: يبلغ نحو 111 جنيهًا إسترلينيًا.

وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وست هام يونايتد وبريستول سيتي

حقق وست هام فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب. وكانت أحدث نتائجه الخسارة على أرضه أمام بلاكبيرن روفرز بنتيجة 2-1، بعد تعادله 3-3 مع كارديف سيتي في المباراة التي سبقتها. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز وست هام على سوانزي سيتي خارج أرضه بنتيجة 0-1. وسجل وست هام تسعة أهداف واستقبلت شباكه أحد عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لبريستول سيتي في التشامبيونشيب عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت أحدث نتائجه الخسارة بنتيجة 0-5 على أرض نورويتش سيتي، بعد هزيمته على أرضه أمام وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1-2. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على أرض بولتون واندررز بنتيجة 2-3. وسجل بريستول سيتي ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في يناير 2024، حين فاز بريستول سيتي على أرضه أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 على استاد لندن ضمن المسابقة نفسها في وقت سابق من ذلك الشهر. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، يتفوق بريستول سيتي بفارق ضئيل، إذ حقق فوزين مقابل فوز واحد لوست هام وتعادلين. ويشمل سجل المواجهات مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي والتشامبيونشيب.