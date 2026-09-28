كيفية شراء تذاكر مباراة ويلز ضد البرتغال: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تُسدل الستارة على مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية الخاصة بمنتخب ويلز يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، عندما يستضيف حامل اللقب، البرتغال، في كارديف. ويمكنك الاستمتاع بهذه المناسبة بكل تفاصيلها من خلال حجز تذاكر المباراة اليوم.

تنانين كريج بيلايمي لم تشعر بالرهبة عندما واجهت كريستيانو رونالدو ورفاقه خلال الجولة الافتتاحية من مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر الماضي. وكان هدف جواو فيليكس في الدقيقة 22 هو الفارق الوحيد بين المنتخبين على ملعب «إستاديو جوزيه ألفالادي» في لشبونة.

ويجب العودة لعامين إلى الوراء لمعرفة آخر مرة فاز فيها منتخب ويلز على أرضه على منتخب مصنف ضمن العشرة الأوائل. ففي تلك الليلة التاريخية في العاصمة الويلزية، سجل هاري ويلسون هدفين خلال الفوز 2-1 على كرواتيا. فهل يتمكن «الحائط الأحمر» من دفع منتخبهم نحو انتصار شهير آخر؟

GOAL تقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة ويلز ضد البرتغال على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرينتش.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 ملعب كارديف سيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الإلكترونية التابعة لاتحاد ويلز لكرة القدم.

طُرحت التذاكر للبيع لأول مرة يوم 18 سبتمبر عند الساعة 12 ظهرًا. ويطرح اتحاد ويلز لكرة القدم التذاكر بنظام مستويات يعتمد على نقاط الولاء وحالة العضوية:

تذاكر الحملة (يوليو - سبتمبر 2026) : شملت جميع مباريات ويلز الثلاث على أرضه في دور مجموعات دوري الأمم، بالإضافة إلى تصفيات يورو 2028. وكانت متاحة فقط لأعضاء «الحائط الأحمر».

تذاكر المباراة الفردية : فُتح بيعها أولًا أمام أعضاء «الحائط الأحمر» أصحاب نقاط الولاء المرتفعة. وأي تذاكر متبقية تنتقل إلى مستويات أدنى ثم إلى البيع العام مع الاقتراب من نوفمبر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية من 30.00 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و9.50 جنيهًا إسترلينيًا للناشئين، بعمر 16 عامًا أو أقل.

يصنف اتحاد ويلز لكرة القدم تذاكر المباراة الفردية إلى ثلاث فئات سعرية مختلفة بناءً على زاوية الرؤية من المقاعد.

الفئة 1 (مميزة / جانبا الملعب) : تمتد هذه المقاعد المميزة على طول الخطوط الجانبية الرئيسية للملعب. ويشمل ذلك المدرج الكبير «جراند ستاند» في الغرب ومدرج «نينيان» في الشرق، اللذين يقدمان أكثر زوايا الرؤية توازنًا للمباراة. (نطاق الأسعار: 15-40 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 2 (عادية / الزوايا) : تقع هذه المقاعد العادية عند التقاء الجانبين مع نهايتي المرمى، ما يوفر رؤية قطرية لأرضية الملعب. (نطاق الأسعار: 10-35 جنيهًا إسترلينيًا)

الفئة 3 (مدرج العائلات / خلف المرمى) : تقع هذه المقاعد خلف المرميين. وتشمل مدرج «كانتون» الذي يضم مجموعات المشجعين الأكثر صخبًا، بالإضافة إلى مدرج العائلات المخصص. (نطاق الأسعار: 5-30 جنيهًا إسترلينيًا)

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كارديف سيتي

يُعد ملعب كارديف سيتي أحد أبرز المنشآت الرياضية في ويلز، إذ يستضيف مباريات نادي كارديف سيتي ومنتخب ويلز لكرة القدم. وافتُتح رسميًا في عام 2009، وهو ثاني أكبر ملعب في ويلز بعد ملعب برينسيباليتي، بسعة تبلغ 33,280 متفرجًا.

على مدى 99 عامًا، لعب كارديف سيتي على ملعب نينيان بارك الأسطوري والمهيب. وبحلول أوائل الألفينات، أصبح الملعب القديم متقادمًا، فتمت الموافقة على خطط لبناء ملعب جديد بالكامل بمقاعد لمساعدة النادي على التطور.

بدأ البناء في عام 2007 على موقع ملعب ليكويث لألعاب القوى القديم، وبلغت تكلفة المشروع نحو 48 مليون جنيه إسترليني. وافتتح ملعب كارديف سيتي الجديد أبوابه بمباراة ودية ضد النادي الاسكتلندي سيلتيك في يوليو 2009، وانتهت بالتعادل 0-0.

لحظات لا تُنسى في ملعب كارديف سيتي

ملحمة بلجيكا (2015) : فاز منتخب ويلز على بلجيكا 1-0 بفضل هدف أسطوري من جاريث بيل، ليسجل الملعب رقمًا قياسيًا في الحضور بلغ 33,280 متفرجًا ويمهد الطريق لمشواره التاريخي في يورو 2016.

التأهل إلى كأس العالم (2022) : غنى «الحائط الأحمر» بكل حماسه تحت الأضواء الكاشفة بينما فاز منتخب ويلز على أوكرانيا 1-0، ما يعني تأهله إلى أول كأس عالم له منذ 64 عامًا.

ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي (2014) : خطف الملعب الأضواء عندما استضاف كأس السوبر الأوروبي. وفاز ريال مدريد على إشبيلية 2-0، وسجل النجم الكبير كريستيانو رونالدو هدفي المباراة على أرضية ملعب كارديف.

الروك أند رول: بالطبع لا يُستخدم الملعب للرياضة فقط. فهو يعد أيضًا مكانًا رئيسيًا للحفلات الموسيقية، وقد استضاف عروضًا ضخمة لنجوم مثل بون جوفي، وإلتون جون، ورود ستيوارت، وStereophonics.

كيفية الوصول إلى هناك

بالقطار: واحدة من أسهل الطرق للوصول إلى الملعب من وسط كارديف.

محطة نينيان بارك: هي أقرب محطة، وتبعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام فقط عن بوابات الملعب.

محطة جرانجتاون: خيار ممتاز آخر، وتبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الملعب.

بالحافلة: تضم كارديف خطوط حافلات منتظمة تتوقف مباشرة بجوار الملعب.

حافلة يوم المباراة (الخط 95): خلال موسم كرة القدم، تشغل Cardiff Bus حافلات نقل خاصة. وتنطلق كل 15 دقيقة بدءًا من ساعتين قبل صافرة البداية، من شارع وود (الموقف JB) في وسط المدينة.

الخطوط العادية: يمكنك استقلال الحافلات 1 أو 2 أو 95 أو 95A من وسط المدينة. انزل عند طريق Sloper أو موقف ASDA Leckwith Road.

بالسيارة: يمكن الوصول إلى الملعب بسهولة من الطريق السريع، ويقع تحت الرمز البريدي CF11 8AZ.

الاتجاهات: اخرج من الطريق السريع M4 عند المخرج 33. اسلك الطريق المزدوج A4232 باتجاه كارديف/باري، ثم اخرج إلى التحويلة B4267 المؤشرة نحو الملعب.

مواقف السيارات: تُغلق مواقف سيارات الملعب عادة قبل 60 دقيقة من انطلاق المباراة لأسباب تتعلق بالسلامة. تجنب ركن السيارة في منطقة المتاجر القريبة، إذ تُطبق فيها مدة قصوى صارمة تبلغ 90 دقيقة، وتُحرر فيها مخالفات بكثافة في أيام المباريات.

مباراة ويلز ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ويلز ضد البرتغال: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: ويلز (38) ضد البرتغال (7)

يمر منتخب ويلز حاليًا بسلسلة من 6 مباريات بلا فوز. فمنذ تحطم حلمه في كأس العالم على يد البوسنة والهرسك خلال الملحق في مارس، تعادل في مباراتين وديتين، ضد أيرلندا الشمالية وغانا، وخسر أمام رومانيا والبرتغال والدنمارك.

خاضت البرتغال 11 مباراة خلال عام 2026، وجاءت هزيمتها الوحيدة أمام إسبانيا بنتيجة 0-1 خلال مواجهة دور الـ16 في كأس العالم في الصيف.

ويلز ضد البرتغال: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يقف السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين البرتغال وويلز عند 4 انتصارات للبرتغال مقابل فوز واحد لويلز، ومن دون أي تعادل خلال 5 مواجهات سابقة بينهما. وسجلت البرتغال 9 أهداف في تلك المباريات، مقابل 4 أهداف لويلز.

حقق البرتغال فوزًا بنتيجة 1-0 عندما التقى المنتخبان على ملعب «إستاديو جوزيه ألفالادي» في لشبونة يوم 24 سبتمبر، خلال الجولة الافتتاحية من مباريات دوري الأمم الأوروبية. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق جواو فيليكس، الذي استقبل تمريرة من نونو مينديش وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البرتغال البرتغال 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 النرويج النرويج 2 1 0 1 4 4 0 3 خ ف 3 الدنمارك الدنمارك 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 4 ويلز ويلز 2 0 0 2 0 3 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



