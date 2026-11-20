يستضيف مالاجا برشلونة يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب لا روساليدا في مالاجا.

في آخر مواجهة رسمية بينهما قبل غياب مالاجا الطويل عن دوري الدرجة الأولى الإسباني، فاز برشلونة على مضيفه مالاجا بنتيجة 2-0 يوم 10 مارس 2018، بفضل هدفي لويس سواريز وفيليب كوتينيو. وخلال السنوات التي بلغت فيها هذه المواجهة ذروتها، كان ليونيل ميسي أبرز من أرهق الفريق الأندلسي، إذ سجل في شباكه 10 أهداف على مدار مسيرته.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مالاجا وبرشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مالاجا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة مالاجا وبرشلونة على ملعب لا روساليدا في مالاجا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 لا روزاليدا

كيف تشتري تذاكر مباراة مالاجا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة مالاجا وبرشلونة المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية لنادي مالاجا: المصدر الأساسي الأكثر موثوقية هو موقع مالاجا الرسمي ( malagacf.com )، حيث تُطرح تذاكر المباريات على أرضه لأعضاء النادي أولًا، ثم للجمهور العام.

المصدر الأساسي الأكثر موثوقية هو موقع مالاجا الرسمي ( )، حيث تُطرح تذاكر المباريات على أرضه لأعضاء النادي أولًا، ثم للجمهور العام. القنوات الرسمية لنادي برشلونة: إذا كنت تشجع الفريق الزائر، فإن موقع برشلونة الرسمي (fcbarcelona.com) يخصص أحيانًا حصة رسمية من تذاكر مدرج الفريق الضيف لأعضاء النادي المسجلين وروابط مشجعيه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة مالاجا وبرشلونة المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

خلف المرميين / المدرج العلوي (Fondo / Gol): تبدأ عادةً من نحو 75 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد على طول الملعب / المقاعد المفضلة (Preferencia): تتراوح أسعارها بين 80 و110 يورو .

تتراوح أسعارها بين . المدرج الرئيسي / الفئات المميزة (Tribuna): تتراوح أسعارها عمومًا بين 90 و130 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . ضيافة كبار الشخصيات ومناطق الشركات: تتراوح أسعارها بين 250 و500 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرج العلوي / إعادة البيع العامة: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 200 إلى 250 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المدرج السفلي والمقاعد على طول الملعب: تتراوح الأسعار في كثير من الأحيان بين 350 و600 يورو أو أكثر .

تتراوح الأسعار في كثير من الأحيان بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة المميزة: تتراوح أسعارها غالبًا بين 1000 يورو وما يزيد على 2000 يورو.

مالاجا ضد برشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مالاجا وبرشلونة

يدخل مالاجا المباراة بمستوى متراجع، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وجاء انتصاره الوحيد على سبورتينج دي ألكازار في كأس ملك إسبانيا، بينما خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإسباني، بنتيجة 1-2 أمام راسينج سانتاندير و2-1 أمام ريال بيتيس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل مالاجا خمسة أهداف واستقبل 11 هدفًا.

أما برشلونة، فحقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-2 خارج أرضه على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، كما سجل ستة أهداف دون رد أمام ديبورتيفو ألافيس. وجاءت هزيمتاه أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فيما سجل 12 هدفًا واستقبل 9 أهداف خلال المباريات الخمس.

مالاجا ضد برشلونة: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مارس 2018، حين فاز برشلونة بنتيجة 2-0 على ملعب لا روساليدا في الدوري الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز برشلونة بثلاث مباريات، وفاز مالاجا بواحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل برشلونة ثمانية أهداف في تلك المواجهات، مقابل أربعة أهداف لمالاجا.