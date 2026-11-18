يستضيف كوبنهاغن فريق لوجانو يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب باركن في كوبنهاغن.

حقق كوبنهاغن الفوز في جميع مواجهاته السابقة مع الفريق السويسري، إذ انتصر في المباراتين اللتين جمعتاهما. وفاز النادي الدنماركي في مباراة الذهاب 1-0 على ملعب باركن يوم 19 سبتمبر 2019، قبل أن يحقق فوزًا آخر بالنتيجة نفسها خارج أرضه في سويسرا يوم 28 نوفمبر 2019.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كوبنهاغن ولوجانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كوبنهاغن ولوجانو في دوري المؤتمر؟

تبدأ مباراة كوبنهاغن ولوجانو على ملعب باركن في كوبنهاغن يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 باركن

كيف تشتري تذاكر مباراة كوبنهاغن ولوجانو في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة كوبنهاغن ولوجانو المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لكوبنهاغن أو من شباك تذاكر النادي هو الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، عند طرحها للأعضاء ثم للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوبنهاغن ولوجانو في دوري المؤتمر؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كوبنهاغن ولوجانو في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام والمقاعد العادية (خلف المرميين والمدرجات العلوية): من 22 إلى 25 يورو

من 22 إلى 25 يورو المقاعد الوسطى وعلى جانبي الملعب (المدرجات السفلية وأفضل زوايا الرؤية): من 40 إلى 65 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية خلف المرميين وفي المدرجات العلوية: من 50 إلى 55 يورو

من 50 إلى 55 يورو المقاعد المميزة على جانبي الملعب: من 75 إلى أكثر من 300 يورو

كوبنهاغن ضد لوجانو في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوبنهاغن ولوجانو

يدخل كوبنهاغن هذه المباراة بمستوى قوي، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه أمام بروندبي آي إف بنتيجة 1-0 في الدوري الدنماركي الممتاز، بعد انتصاره على إيبيريا 1999 بنتيجة 2-1 في دوري المؤتمر. وتشمل نتائجه السابقة الفوز خارج أرضه على سوندرجيسكه بنتيجة 2-0، والانتصار على آرهوس فريماد بنتيجة 3-0 في الكأس. وسجل فريق سفينسون سبعة أهداف واستقبل هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج لوجانو في آخر خمس مباريات فكانت أكثر تباينًا. فقد حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينها فوزه خارج أرضه على خيتافي بنتيجة 2-5، وانتصاره على بازل بنتيجة 2-1 في الدوري، لكن مباراته الأخيرة انتهت بهزيمة ثقيلة أمام سانت جالن بنتيجة 5-0. وعلى المستوى الأوروبي، تغلب على إف كيه كاونو زالغيريس بنتيجة 3-0 في مباراته السابقة بدوري المؤتمر. وسجل لوجانو 11 هدفًا واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

كوبنهاغن ضد لوجانو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر 2019، حين فاز كوبنهاغن خارج أرضه على لوجانو بنتيجة 1-0. والتقى الفريقان أيضًا في وقت سابق من الموسم نفسه، وفاز كوبنهاغن على أرضه بنتيجة 1-0 يوم 19 سبتمبر 2019. وانتصر كوبنهاغن في المواجهتين المسجلتين بينهما، وحافظ على نظافة شباكه في كلتيهما.