يستضيف إشبيلية ريال بيتيس يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 1 مارس 2026، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب بينيتو فيامارين. وقبل ذلك التعادل، حقق ريال بيتيس فوزًا خارج أرضه على إشبيلية بنتيجة 2-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في نوفمبر 2025.

دعوا جول تقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة إشبيلية وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 21 نوفمبر 2026 - 12:30 رامون سانشيز بثخوان

كيف تشتري تذاكر مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر ديربي إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء تذاكر أصلية هي عبر منصات التذاكر الرسمية لإشبيلية، عندما يلعب على أرضه في رامون سانشيز بيزخوان، أو ريال بيتيس، للمباريات التي تُقام على ملعب بينيتو فيامارين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام: تتراوح الأسعار الأصلية للتذاكر العادية عمومًا بين نحو 30 و150 يورو .

تتراوح الأسعار الأصلية للتذاكر العادية عمومًا بين نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تتراوح عادةً بين 350 و500 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية أو خلف المرمى أو الفئة الرابعة: تبدأ أسعارها من نحو 100 إلى 230 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . الفئتان الأولى والثانية أو المدرجات السفلية على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها بين 250 و450 يورو .

تتراوح أسعارها بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والفئات المميزة: تتراوح أسعار باقات الضيافة المميزة أو المقاعد الحصرية في وسط الملعب غالبًا بين 400 وأكثر من 1,000 يورو، بسبب ارتفاع الطلب المحلي ومحدودية التوافر.

إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إشبيلية وريال بيتيس

حقق إشبيلية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 4-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، كما خسر 1-3 أمام برشلونة في وقت سابق من تلك السلسلة. وكان التعادل 3-3 مع ليفانتي والفوز خارج أرضه 1-0 على ديبورتيفو لاكورونيا نتيجتيه الإيجابيتين الوحيدتين خلال المباريات الخمس. وسجل إشبيلية ستة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة عشر هدفًا في تلك الفترة.

حقق ريال بيتيس ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على فينورد في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه 3-2 على بورتو أوروبيًا و5-2 على أوساسونا في الدوري. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام برشلونة بنتيجة 2-5. وسجل بيتيس أحد عشر هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

إشبيلية وريال بيتيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في مارس 2026، حين تعادل ريال بيتيس وإشبيلية 2-2 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين. وقبل ذلك، خسر إشبيلية 0-2 أمام بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ريال بيتيس انتصارين، مقابل انتصار واحد لإشبيلية، وانتهت مباراتان بالتعادل.