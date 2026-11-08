يسعى منتخب البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، إلى الاحتفاظ بالكأس اللامعة. ويتطلع إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه منافسه في المجموعة الرابعة، الدنمارك، في براجا يوم السبت 14 نوفمبر. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ربما غاب أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو عن المشاركات الدولية مؤخرًا، لكن ذلك لم يمنع البرتغال من تحقيق سلسلة انتصارات مميزة. وكان آخرها الفوز 2-1 على النرويج يوم 4 أكتوبر في ملعب إستاديو دو دراجاو بمدينة بورتو، ليضمن المنتخب تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع تبقي مباراتين في دور المجموعات.



ورغم أن فريق جورجي جيسوس ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مارس المقبل، فإنه لن يرغب في التراخي، لا سيما أمام جماهيره. ومنذ خسارته أمام كرواتيا في مباراة ودية بمدينة أويراس في يونيو 2024، لم يتعرض منتخب البرتغال للهزيمة في آخر 12 مباراة خاضها على أرضه.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار ومدى توافر التذاكر وأفضل أماكن شرائها.

متى تقام مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة البرتغال والدنمارك على ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا، في براجا، يوم السبت 14 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرب أوروبا (WET).

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 بلدية دي براجا

كيفية شراء تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية عبر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF)، من خلال منصة FPF Bilheteira.

كذلك، يتعاون الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كثيرًا مع سلسلة متاجر كونتينينتي، لبيع التذاكر الرسمية المتبقية أو الدفعات الإضافية منها عبر متاجر كونتينينتي وتطبيقها، وغالبًا ما يتوفر خصم لحاملي بطاقة كونتينينتي.

وعادةً ما يطرح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التذاكر الرسمية للبيع قبل موعد المباراة بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويمكن للجماهير الراغبة في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل مضمون للتذاكر، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بحماية برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية على ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا، عند شرائها عبر القنوات الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بين 15 و40 يورو.

يتميز ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا بتصميم فريد، إذ يضم مدرجين رئيسيين فقط، الشرقي والغربي، يمتدان بمحاذاة جانبي الملعب الطويلين، من دون مدرجات خلف المرميين؛ فخلف أحدهما واجهة صخرية لمحجر، وخلف الآخر مساحة مفتوحة.

الفئتان الثالثة والرابعة (المستويات العلوية): تقع المقاعد في المستويات الأعلى من المدرجين الشرقي والغربي. وتوفر رؤية ممتازة لخطط اللعب على امتداد الملعب، وإن كانت أبعد عن مجريات المباراة. (نطاق السعر: من 15 إلى 20 يورو)

الفئة الثانية (المقاعد الجانبية العادية): تقع المقاعد في المستويات المتوسطة أو المناطق القريبة من زوايا المدرجين الرئيسيين، وتجمع بين الرؤية الجيدة والأجواء الجماهيرية الحماسية. (السعر: نحو 30 يورو)

الفئة الأولى (المستوى السفلي أو الوسط): مقاعد مميزة في المستوى السفلي بمحاذاة خطي التماس وبالقرب من خط منتصف الملعب، وتوفر أقرب رؤية للاعبين والملعب. (السعر: نحو 40 يورو)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا

افتُتح ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا، المعروف أيضًا باسم «آ بيدريرا» (المحجر)، عام 2003، ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم جمالًا وأهميةً من الناحية المعمارية في العالم. ويقع في براجا بالبرتغال، وهو الملعب الذي يخوض عليه نادي سبورتينج براجا، أحد أندية الدوري البرتغالي الممتاز، مبارياته على أرضه.

ظهرت فكرة إنشاء الملعب عندما حصلت البرتغال على حق استضافة بطولة أمم أوروبا 2004. وكلفت البلدية المحلية المعماري البرتغالي الشهير إدواردو سوتو دي مورا بتصميم ملعب مميز يبتعد عن تصاميم الملاعب التقليدية.

وكان سوتو دي مورا قد أشار إلى أن كرة القدم يُفترض أن تُشاهَد من جانب الملعب إلى الجانب الآخر. ولذلك صمم ملعبًا بمدرجين جانبيين فقط، مستغنيًا تمامًا عن المدرجات التقليدية خلف المرميين.

نُحت الملعب مباشرة في الواجهة الصخرية الجرانيتية الصلبة لمحجر مونتي دو كاسترو. ويحيط بأحد طرفيه جرف حجري ضخم مكشوف، بينما يطل الطرف المقابل على مشهد واسع للامتداد العمراني للمدينة.

لحظات لا تُنسى في ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا

بطولة أمم أوروبا 2004 : استضاف الملعب مباراتين خلال البطولة، هما الدنمارك ضد بلغاريا (2-0)، وهولندا ضد لاتفيا (3-0).

: استضاف الملعب مباراتين خلال البطولة، هما الدنمارك ضد بلغاريا (2-0)، وهولندا ضد لاتفيا (3-0). الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا (2010) : دخل الملعب مسرح نخبة الأندية الأوروبية، فاستضاف أندية عريقة مثل آرسنال وشاختار دونيتسك، ثم ريال مدريد لاحقًا.

: دخل الملعب مسرح نخبة الأندية الأوروبية، فاستضاف أندية عريقة مثل آرسنال وشاختار دونيتسك، ثم ريال مدريد لاحقًا. حفل ذا كورز (2004): بعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب الفرقة الأيرلندية الشهيرة خلال جولتها العالمية «Borrowed Heaven».

الممر تحت الأرض: نظرًا إلى أن الملعب مشيّد داخل الصخر، يتطلب الانتقال بين المدرجين المرور عبر مساحة ضخمة تحت الأرض تبلغ 5000 متر مربع، وتمتد مباشرة أسفل أرضية الملعب.

مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال والدنمارك: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: البرتغال (المركز السابع) مقابل الدنمارك (المركز الحادي والعشرين)

تجاوزت البرتغال خروجها أمام إسبانيا من دور الـ16 لكأس العالم بأفضل صورة. فمنذ تلك الهزيمة، حققت أربعة انتصارات متتالية في دوري الأمم الأوروبية، سجلت خلالها تسعة أهداف. والواقع أن تلك الانتكاسة الصيفية أمام جارتها في شبه الجزيرة الأيبيرية كانت هزيمتها الوحيدة في آخر 14 مباراة دولية.

استهلت الدنمارك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بنتائج متباينة. فقد فازت على ويلز ذهابًا وإيابًا، لكنها استقبلت سبعة أهداف إجمالًا خلال خسارتيها أمام النرويج خارج أرضها والبرتغال على أرضها.

البرتغال والدنمارك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يميل السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة بين البرتغال والدنمارك بقوة لمصلحة المنتخب البرتغالي. فقد خاض المنتخبان 18 مباراة رسمية، فازت البرتغال في 12 منها، والدنمارك في أربع، وانتهت مباراتان بالتعادل.

والتقى المنتخبان في وقت سابق من مشوار دوري الأمم الأوروبية، يوم 1 أكتوبر، حين فازت البرتغال 4-2 على ملعب باركن في كوبنهاجن. وسجل للبرتغال جواو كانسيلو وجونزالو راموس وفيتينيا وجواو فيليكس، بينما سجل للدنمارك ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند.