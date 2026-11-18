يستضيف لينكولن ريد إمبس فريق ميتيلاند يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب يوروبا سبورتس بارك في جبل طارق.

في مواجهتهما التي أُقيمت في يوليو 2015 بمدينة هرنينغ، حقق ميتيلاند فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب. وبعد أسبوع، فاز النادي الدنماركي 2-0 في مباراة الإياب على ملعب لينكولن، ليحسم المواجهة.

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متى تبدأ مباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند على ملعب يوروبا سبورتس بارك في جبل طارق يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Europa Sports Park

كيفية شراء تذاكر مباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي المضيف، لينكولن ريد إمبس، أو متابعة إعلاناته الرسمية بشأن بيع تذاكر المباراة على ملعب يوروبا سبورتس بارك في جبل طارق.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند في دوري المؤتمر؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المقاعد العادية: تتراوح عادةً بين نحو 20 و35 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو ، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام / المقاعد العادية: تبدأ من نحو 45 إلى 60 يورو.

لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لينكولن ريد إمبس وميتيلاند

فاز لينكولن ريد إمبس بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وجاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-1 أمام تفينتي في دوري المؤتمر. واستعاد توازنه بقوة، فهزم هايدوك سبليت 1-0 في دوري المؤتمر، قبل أن يكتسح كوليدج 1975 بنتيجة 6-0 في الدوري الوطني. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 15 هدفًا واستقبل خمسة، وهو سجل يعكس قوته الهجومية وصلابته الدفاعية على أرضه.

فاز ميتيلاند بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع سوندرييسكه في الدوري الممتاز، بينما تلقى مستواه في دوري المؤتمر ضربة قوية بهزيمته 1-6 أمام أياكس. لكنه فاز خارج أرضه على نوردشيلاند 3-2، وعلى أو بي 2-1 في بطولة دي بي يو بوكالن، ما يُظهر قدرته على تحقيق النتائج في المسابقات المحلية. وخلال المباريات الخمس، سجل ميتيلاند 11 هدفًا واستقبل 13.

لينكولن ريد إمبس ضد ميتيلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين سابقًا، كلتاهما في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 2015. فاز ميتيلاند بمباراة الذهاب 1-0 في هرنينغ يوم 14 يوليو 2015، ثم فاز بمباراة الإياب 2-0 على ملعب لينكولن يوم 21 يوليو 2015. ويملك ميتيلاند سجلًا مثاليًا في المواجهتين، إذ فاز بهما دون أن يستقبل أي هدف.