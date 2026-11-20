يستضيف ليفانتي ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

بعد فوز ألافيس على أرضه بصعوبة بنتيجة 2-1 في مينديزوروتزا خلال الجولة الافتتاحية في أغسطس 2025، رد ليفانتي بانتصار حاسم بنتيجة 2-0 على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فبراير 2026. وفي تلك المواجهة الأخيرة، استفاد ليفانتي من طرد فيكتور بارادا في الشوط الثاني، وسجل البديل كارلوس إسبي هدفين في الدقائق الأخيرة ليحصد فريقه النقاط الثلاث.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس على ملعب سيوداد دي فالنسيا في مدينة فالنسيا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المقبلة بين ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي ليفانتي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء تذاكر المباراة العادية هي بوابة التذاكر الرسمية لليفانتي (levanteud.com). ويبدأ بيع التذاكر للجمهور عادة قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين، بحسب مواعيد إتاحة التذاكر لحاملي التذاكر الموسمية.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء تذاكر المباراة العادية هي بوابة التذاكر الرسمية لليفانتي (levanteud.com). ويبدأ بيع التذاكر للجمهور عادة قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين، بحسب مواعيد إتاحة التذاكر لحاملي التذاكر الموسمية. القنوات الرسمية لديبورتيفو ألافيس: إذا كنت تشجع الفريق الضيف أو تبحث عن تذاكر مدرج جماهيره، فتحقق من منصة التذاكر الرسمية لألافيس (alaves.com). وعادة ما ينظم مكتب تذاكر النادي الضيف بيع تذاكر جماهيره مباشرة لمجموعات المشجعين المسجلة والجماهير المسافرة عمومًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليك أسعار التذاكر المتاحة للمباراة المقبلة بين ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

فئات مدرجات غول (غول أوريولس وغول ألبورايا، العلوية والسفلية): تبدأ من نحو 50 يورو .

تبدأ من نحو . فئات المدرج المركزي (العلوية والسفلية): تبلغ عمومًا نحو 70 يورو .

تبلغ عمومًا نحو . المدرج الجانبي والمدرج السفلي: نحو 90 يورو .

نحو . المدرج الرئيسي: يبلغ سعره نحو 100 يورو .

يبلغ سعره نحو . مدرج جماهير الفريق الضيف: يخضع سعره عادة للتنظيم عند نحو 25 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب. التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية أو مقاعد مدرج غول العلوي: تبدأ عادة من نحو 60 إلى 75 يورو .

تبدأ عادة من نحو . المقاعد الجانبية أو مقاعد الفئة الثانية: تتراوح بين 140 و185 يورو .

تتراوح بين . المقاعد المميزة أو مقاعد الفئة الأولى وكبار الشخصيات: تتراوح من 200 يورو إلى أكثر من 260 يورو.

ليفانتي ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وديبورتيفو ألافيس

حقق ليفانتي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا خارج أرضه على سي دي تارانكون بنتيجة 2-1 في كأس ملك إسبانيا يوم 12 نوفمبر. وقبل ذلك، تعادل سلبيًا مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فيما كانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 3-1 على أتلتيك بيلباو يوم 21 أكتوبر. واستقبل أهدافًا في ثلاث من مبارياته الخمس، وخسر مباراتين متتاليتين في الدوري أمام أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

حقق ألافيس فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وفاز على أنيتاسونا إف تي بنتيجة 6-1 في كأس ملك إسبانيا يوم 10 نوفمبر، لكن نتائجه في الدوري الإسباني كانت متفاوتة. وتُعد خسارته 6-1 أمام برشلونة يوم 31 أكتوبر أسوأ نتائج هذه الفترة، بينما منحه التعادل مع إشبيلية ومالاجا بعض الاستقرار. ولم يسجل في اثنتين من مبارياته الخمس.

ليفانتي ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 27 فبراير 2026، عندما فاز ليفانتي 2-0 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وقبلها، فاز ألافيس على أرضه بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026 من الدوري الإسباني، في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليفانتي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لألافيس، مع تعادل واحد.