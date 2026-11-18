يستضيف لوريان فريق ليل يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب دو موستوار في لوريان.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري، في مارس 2026، بالتعادل 1-1 بعد هدف تعادل متأخر سجله لوريان. وتاريخيًا، يتفوق لوسك ليل في مواجهاته بالدوري الفرنسي أمام نادي لوريان، إذ حقق 14 فوزًا في آخر 24 مباراة جمعتهما في الدوري، مقابل 7 انتصارات للوريان.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لوريان ضد ليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لوريان ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لوريان ضد ليل على ملعب دو موستوار في لوريان يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة لوريان ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة لوريان ضد ليل في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك التذاكر الرسمي لنادي لوريان: الطريقة الأكثر مباشرة والأقل تكلفة للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي لوريان على الإنترنت.

الطريقة الأكثر مباشرة والأقل تكلفة للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي لوريان على الإنترنت. التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف (لوسك ليل): إذا كنت تشجع ليل وتريد الجلوس في قسم جماهير الفريق الضيف، فتُوزَّع هذه التذاكر مباشرة عبر قنوات التذاكر الرسمية للوسك ليل أو مجموعات مشجعي ليل المعترف بها، وليس عبر بوابة لوريان المخصصة للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لوريان ضد ليل في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لوريان ضد ليل المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الشباب والفئات المستحقة للتخفيضات: من 10 إلى 20 يورو.

من 10 إلى 20 يورو. المدرجات خلف المرميين (المدرجان الشمالي والجنوبي): من 15 إلى 30 يورو.

من 15 إلى 30 يورو. المدرج الجانبي (مدرج كريدي أجريكول): من 30 إلى 45 يورو.

من 30 إلى 45 يورو. المدرج الرئيسي الأوسط (مدرج جان فلوك / الشرف): من 45 إلى 60 يورو أو أكثر.

من 45 إلى 60 يورو أو أكثر. باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية: من 150 إلى 500 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الفئة الثانية / الحد الأدنى لأسعار إعادة البيع: من 38 إلى 48 يورو.

من 38 إلى 48 يورو. التذاكر العادية / متوسط أسعار إعادة البيع: من 60 إلى 85 يورو.

من 60 إلى 85 يورو. الفئة الأولى / التذاكر المميزة المعاد بيعها: من 90 إلى 130 يورو أو أكثر.

لوريان ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج لوريان وليل الأخيرة

حقق لوريان ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 خارج أرضه على لوهافر، كما تغلب خلال هذه السلسلة على موناكو 1-0 وباريس إف سي 1-0. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام بريست بنتيجة 2-0. وسجل لوريان أربعة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس، في سجل يعكس صلابته الدفاعية خلال الأسابيع الأخيرة.

حقق ليل انتصارين وتعادل مرتين وخسر مرة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على رين في الدوري الفرنسي، كما تغلب على لانس 1-0 في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وتمثل خسارته 4-2 أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا هزيمته الوحيدة. وسجل ليل ستة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

لوريان ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 8 مارس 2026، حين تعادلا 1-1 في مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب ليل. وقبل ذلك، فاز ليل 7-1 على ملعب دو موستوار في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق ليل ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للوريان وتعادل واحد، وشهدت المباريات تسجيل 17 هدفًا إجمالًا.