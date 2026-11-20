يستضيف لاتسيو روما يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على الملعب الأولمبي في روما.

في آخر مواجهة بينهما يوم 17 مايو 2026، حقق روما فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-0 على الملعب الأولمبي، بفضل ثنائية المدافع جيانلوكا مانشيني في مباراة حماسية أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين لكل منهما. ويتطلع لاتسيو إلى إنهاء سلسلة مبارياته دون فوز في الديربي والثأر لخسارتيه أمام روما في الدوري الموسم الماضي، ما ينذر بصراع محتدم جديد على التفوق في المدينة الخالدة.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

تبدأ مباراة لاتسيو ضد روما على الملعب الأولمبي في روما يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

شريك التذاكر الرسمي: تُباع التذاكر الأصلية حصريًا عبر فيفاتيكيت والموقع الرسمي لنادي لاتسيو.

تُباع التذاكر الأصلية حصريًا عبر فيفاتيكيت والموقع الرسمي لنادي لاتسيو. قنوات روما الرسمية: تُدار تذاكر قسمي كورفا سود وديستينتي سود المخصصين للجمهور الزائر بصورة منفصلة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي روما من خلال فيفاتيكيت.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

كورفا نورد وديستينتي (خلف المرميين / المدرجات السفلية): 30–50 يورو.

30–50 يورو. تريبونا تيفيري (المدرجات الجانبية): 60–120 يورو.

60–120 يورو. تريبونا مونتي ماريو (المقاعد المركزية / الجانبية المميزة): 100–180 يورو فأكثر.

100–180 يورو فأكثر. باقات كبار الشخصيات وضيافة الشركات: 250–500 يورو فأكثر.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية / الأقسام خلف المرميين (كورفا / ديستينتي): 95–140 يورو

95–140 يورو المدرجات الجانبية (تريبونا تيفيري): 150–280 يورو

150–280 يورو المقاعد المركزية والسفلية المميزة (مونتي ماريو): 300–550 يورو فأكثر

لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاتسيو وروما

حقق لاتسيو أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادله 1-1 على أرضه مع نابولي. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على كالياري، كما حقق خلال هذه السلسلة انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 6-2 على ساسولو. وسجل فريق جاتوزو 14 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لروما عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على ساسولو، كما تغلب على أودينيزي 5-2 خارج أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 أمام مانشستر يونايتد. وسجل فريق جاسبيريني 17 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

لاتسيو ضد روما: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيم أحدث ديربي للعاصمة ضمن هذه البيانات يوم 17 مايو 2026، حين فاز روما على لاتسيو 2-0 على الملعب الأولمبي في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين، فاز روما ثلاث مرات ولاتسيو مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وحافظ روما على نظافة شباكه في اثنتين من تلك المواجهات الخمس.