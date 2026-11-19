يستضيف كومو فريق بولونيا يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب جوزيبي سينيجاليا في كومو.

في أول مواجهة حديثة بينهما في الدوري الإيطالي، أقيمت على ملعب جوزيبي سينيجاليا في سبتمبر 2024، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة. وشهدت آخر مواجهة بينهما، في يناير 2026، إثارة متأخرة حين سجل مارتن باتورينا، لاعب وسط كومو، هدفًا في الوقت بدل الضائع لينقذ التعادل 1-1.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كومو ضد بولونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي؟

تبدأ مباراة كومو ضد بولونيا على ملعب جوزيبي سينيجاليا في كومو يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 14:45 جوسيبي سينيجاليا

كيفية شراء تذاكر مباراة كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر منصة كومو الرسمية للتذاكر. وعادةً ما تُطرح التذاكر على مراحل، تبدأ بفترات أولوية لأعضاء النادي أو حاملي التذاكر الموسمية، قبل إتاحتها للجمهور قبل انطلاق المباراة بأسبوع أو أقل.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي؟

إليك تفصيلًا بالأسعار التقديرية لتذاكر مباراة كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

المدرجات خلف المرميين / الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 35 إلى 45 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المدرجات الجانبية: تتراوح عمومًا بين 50 و90 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المدرجات الرئيسية / المقاعد المركزية المغطاة: تتراوح عادةً بين 100 و150 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية / المدرج العلوي: تبدأ عمومًا من نحو 49 إلى 95 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات الجانبية: تُعرض عادةً بأسعار تتراوح بين 100 و190 يورو .

تُعرض عادةً بأسعار تتراوح بين . إعادة بيع تذاكر المدرجات الرئيسية / المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها بين 200 و270 يورو فأكثر.

كومو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كومو وبولونيا

فاز كومو بأربع مباريات وخسر واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتنتهي بذلك سلسلة قوية تضمنت الفوز 9-1 على لانس في دوري أبطال أوروبا. وخلال المباريات الخمس، سجل كومو 15 هدفًا واستقبل ثلاثة، جاء اثنان منها في الهزيمة أمام إنتر. ويظل الفوز على لانس أبرز نتائجه من حيث فارق الأهداف خلال تلك الفترة.

وفاز بولونيا أيضًا بأربع من آخر خمس مباريات له، فيما جاءت خسارته الوحيدة أمام إنتر بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي في أكتوبر. وكانت أحدث مبارياته فوزًا 2-1 على بارما. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بولونيا 10 أهداف واستقبل سبعة، وكان الفوز 4-2 على ميلان خارج أرضه من أبرز نتائجه.

كومو ضد بولونيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين يوم 10 يناير 2026، حين تعادل كومو وبولونيا 1-1 على ملعب جوزيبي سينيجاليا في الدوري الإيطالي. وقبلها، فاز بولونيا على أرضه 1-0 في أغسطس 2025 و2-0 في فبراير 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة ضمن البيانات، يتفوق بولونيا في السجل، بينما كانت أبرز نتائج كومو الفوز 5-1 على أرضه في مارس 2003.