يستضيف كالياري فريق فينيسيا يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب يونيبول دوموس في كالياري.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإيطالي، يوم 18 مايو 2025، حقق كالياري فوزًا حاسمًا بنتيجة 3-0 على ملعب يونيبول دوموس، ليضمن البقاء في الدوري بأريحية. وقبل تلك المواجهة، كان فينيسيا قد تفوق على كالياري بنتيجة 2-1 في ديسمبر 2024، خلال النصف الأول من موسم 2024–25 في دوري الدرجة الأولى.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كالياري ضد فينيسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي؟

تقام مباراة كالياري ضد فينيسيا على ملعب يونيبول دوموس في كالياري يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 09:00 أونيبول دوموس

كيفية شراء تذاكر مباراة كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

الموقع الرسمي لنادي كالياري كالتشيو (cagliaricalcio.com): هو القناة الرسمية والأكثر أمانًا ومباشرةً لشراء تذاكر المباراة. ويبدأ البيع عادة قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين، وغالبًا ما تُتاح التذاكر أولًا لحاملي بطاقة الولاء (باسيوني كالياري)، قبل طرحها للبيع للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

كورفا (الشمالية / الجنوبية): تبدأ الأسعار عادة من نحو 25 يورو إلى 30 يورو .

تبدأ الأسعار عادة من نحو إلى . ديستينتي (الوسطى / العليا): تتراوح الأسعار من 40 يورو (للفئات المخفضة أو المقيدة) إلى 60 يورو للمقاعد العادية بالسعر الكامل.

تتراوح الأسعار من (للفئات المخفضة أو المقيدة) إلى للمقاعد العادية بالسعر الكامل. تريبونا بلو: تتراوح الأسعار من 60 يورو (للفئات المستحقة للتخفيض) إلى 90 يورو لتذاكر البالغين بالسعر الكامل.

تتراوح الأسعار من (للفئات المستحقة للتخفيض) إلى لتذاكر البالغين بالسعر الكامل. تريبونا روسا: تتراوح الأسعار من 80 يورو (للتذاكر المخفضة) إلى 120 يورو، وهو السعر الأصلي الكامل لتذاكر البالغين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر قنوات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

كورفا / المدرجات خلف المرميين: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 65 إلى 80 يورو .

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو . ديستينتي / المدرجات الجانبية السفلية والعلوية: تتراوح الأسعار عادة من 90 إلى 140 يورو .

تتراوح الأسعار عادة من . مدرجات تريبونا / المقاعد المميزة: تتراوح الأسعار من 150 إلى أكثر من 220 يورو.

كالياري ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كالياري وفينيسيا

فاز كالياري في مباراة واحدة، ولم يتعادل، وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري الإيطالي. وجاء فوزه الوحيد بنتيجة 1-0 على فروزينوني في 7 نوفمبر. وسبق ذلك الفوزَ خسائرُ أمام لاتسيو (2-1)، وروما (4-2)، وبولونيا (0-2)، ومونزا (4-0)، في سلسلة كشفت نقاط ضعف دفاعية. وسجل كالياري أربعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس. وكانت مباراة فروزينوني الأولى التي حافظ فيها على نظافة شباكه خلال تلك الفترة.

فاز فينيسيا في مباراتين، ولم يتعادل، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في الدوري. وكانت أحدث مبارياته الفوز بنتيجة 2-1 على أودينيزي في 6 نوفمبر، بعد خسارته أمام كومو بنتيجة 1-0. وشملت نتائجه السابقة الخسارة أمام إنتر (0-2) وجنوى (1-0)، إلى جانب الفوز على نابولي بنتيجة 1-0. وسجل فينيسيا أربعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

كالياري ضد فينيسيا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 18 مايو 2025، حين فاز كالياري بنتيجة 3-0 على أرضه. وقبل ذلك، فاز فينيسيا بنتيجة 2-1 على أرضه في ديسمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإيطالي والدرجة الثانية الإيطالية، فاز كالياري ثلاث مرات وفينيسيا مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل.