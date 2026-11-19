يستضيف فيردر بريمن باير ليفركوزن يوم الأحد، 13 ديسمبر 2026، على ملعب فونينفست فيزرشتاديون في بريمن.

شهدت المواجهات الأخيرة بين الفريقين تقلبات مثيرة ومباريات غزيرة الأهداف، من بينها تعادل مشوق بنتيجة 3-3 على ملعب فيزرشتاديون في أغسطس 2025. وأظهر بريمن أيضًا قدرته على مفاجأة باير ليفركوزن خارج أرضه، بفوز منظم بنتيجة 2-0 على ملعب باي أرينا في مارس 2025.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن على ملعب فونينفست فيزرشتاديون في بريمن يوم الأحد، 13 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 13 ديسمبر 2026 - 13:30 ويسير-ستاديون

كيفية شراء تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: المصدر الرسمي والأكثر أمانًا هو موقعا الناديين مباشرةً (إس في فيردر بريمن أو باير 04 ليفركوزن). يحظى الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية بالأولوية، لكن التذاكر المتبقية تُطرح أحيانًا للبيع العام أو تُباع بأسبقية الحجز.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين بالكامل، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر أماكن الوقوف (Stehplatz): تتراوح عمومًا بين 18 و25 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المدرجات العلوية والزوايا (الفئتان 4 و5): تتراوح أسعارها عادةً بين 35 و50 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب (الفئتان 1 و2): تتراوح أسعارها عادةً بين 50 و95 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من 300 إلى 800 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد إعادة البيع في المدرجات العلوية والزوايا: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 60 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . مقاعد إعادة البيع على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها عادةً بين 150 و275 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها عادةً بين . مقاعد إعادة البيع في الأقسام المميزة أو الأكثر طلبًا: قد تتجاوز أسعارها بكثير نطاق 300 إلى 500 يورو أو أكثر.

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فيردر بريمن وباير ليفركوزن

حقق فيردر بريمن فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، لتنهي سلسلة تضمنت الفوز 2-0 على هوفنهايم والانتصار 3-2 خارج أرضه على ماينز 05. وودّع بريمن أيضًا كأس ألمانيا خلال هذه الفترة بالخسارة 2-3 أمام بوروسيا دورتموند. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ستة في المباريات الخمس.

حقق باير ليفركوزن فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-2 خارج أرضه على كولن في الدوري الألماني، بعد خسارتين متتاليتين: 0-1 أمام مارسيليا في الدوري الأوروبي و2-4 أمام شتوتجارت في الدوري الألماني. وكان الفوز 5-2 على نورنبيرج في كأس ألمانيا أبرز نتائجه خلال هذه الفترة. وسجل ليفركوزن عشرة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين فاز باير ليفركوزن 1-0 على أرضه في الدوري الألماني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 3-3 على ملعب فيزرشتاديون في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفركوزن مرتين وفيردر بريمن مرتين، مقابل تعادل واحد، ما يعكس تقارب المستوى بينهما وغياب طرف مهيمن في المواسم الأخيرة.