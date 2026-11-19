يستضيف فولهام برينتفورد يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب كرافن كوتيج في لندن.

فرض فولهام تفوقه مؤخرًا في الديربي، ويدخل هذه المواجهة بسلسلة من أربع مباريات دون هزيمة أمام برينتفورد. وحقق فولهام فوزًا حاسمًا على أرضه بنتيجة 3-1 في كرافن كوتيج في سبتمبر 2025، قبل أن يتعادل مع برينتفورد سلبيًا في مواجهة صعبة على ملعب جيتك كوميونيتي في آخر لقاء بينهما في أبريل 2026.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آرسنال ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة فولهام وبرينتفورد على ملعب كرافن كوتيج في لندن يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك استكشاف الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي فولهام: إذا كنت ستجلس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب كرافن كوتيج، فتُباع التذاكر أساسًا عبر منصة التذاكر الرسمية لفولهام. وعادةً ما تُطرح أولًا لأعضاء النادي، ثم تُتاح المقاعد المتبقية للبيع العام بحسب توافرها.

إذا كنت ستجلس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب كرافن كوتيج، فتُباع التذاكر أساسًا عبر منصة التذاكر الرسمية لفولهام. وعادةً ما تُطرح أولًا لأعضاء النادي، ثم تُتاح المقاعد المتبقية للبيع العام بحسب توافرها. الموقع الرسمي لنادي برينتفورد: إذا كنت تشجع برينتفورد، فتُخصص تذاكر الجماهير الزائرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، وتُوزع على حاملي التذاكر الموسمية وأعضاء مباريات الفريق خارج أرضه بناءً على نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية لمدرجات جماهير فولهام لأصحاب الأرض (للبالغين): تتراوح عادةً بين 63 و125 جنيهًا إسترلينيًا.

تتراوح عادةً بين التذاكر الرسمية لحصة جماهير برينتفورد الزائرة (للبالغين): تبدأ عمومًا من 30.30 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عمومًا من . باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة: تتراوح عادةً بين 210 و400 جنيه إسترليني أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة البيع العامة (المقاعد العادية): تبدأ من نحو 60 إلى 110 جنيهات إسترلينية .

تبدأ من نحو . مقاعد إعادة البيع متوسطة السعر: تتراوح بين 165 و220 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح بين . إعادة بيع مقاعد القسم المخصص للجماهير الزائرة (مدرج برينتفورد): تبدأ عادةً من نحو 190 إلى 230 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

فولهام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج فولهام وبرينتفورد الأخيرة

حقق فولهام فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 على أرضه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 1-1 مع أستون فيلا. وحقق فولهام خلال هذه الفترة انتصارين خارج أرضه على كوفنتري سيتي وهال سيتي، فيما جاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 0-1 أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو. وسجل فولهام أربعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

أسفرت مباريات برينتفورد الخمس الأخيرة عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2-0 على نوتنجهام فورست. وتعادل برينتفورد 1-1 مع هال سيتي وخسر 1-2 أمام ليفربول في الدوري، كما تلقى هزيمة 3-2 أمام سندرلاند في كأس كاراباو. وسجل برينتفورد ستة أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

فولهام ضد برينتفورد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 18 أبريل 2026، وانتهت المباراة على أرض برينتفورد بالتعادل 0-0. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق فولهام بفوزين مقابل فوز واحد لبرينتفورد، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت أبرز نتائج فولهام خلال تلك الفترة فوزه على أرضه بنتيجة 3-1 في سبتمبر 2025.