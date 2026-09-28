كيفية شراء تذاكر صربيا ضد ألمانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تُقام آخر جولتين من مرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية هذا نوفمبر. وبعد تعرضها لخسارتين بنتيجة 2-1 أمام كل من اليونان وهولندا في بلغراد، تأمل صربيا أن تنجح في المحاولة الثالثة على أرضها عندما تستضيف ألمانيا يوم الجمعة 13 نوفمبر. ويمكنك حجز تذاكرك لهذه المواجهة المهمة اليوم.

كافحت صربيا بقوة للحفاظ على مكانها في المستوى الأول خلال النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية. وبعد إنهائها دور المجموعات في المركز الثالث، تفوقت على النمسا في مباراتي ذهاب وإياب لتتفادى الهبوط. وسيحتاج "أورلوفي" (النسور) إلى استعادة روحه القتالية مجددًا بعد بداية مهتزة في هذه الحملة.

ألمانيا يورجن كلوب بدأت أيضًا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية ببطء، وستسعى إلى إنهائه بقوة. وبعد اختبارها في بلغراد، ستختتم مشوارها في المجموعة بمواجهة على أرضها أمام هولندا يوم 16 نوفمبر.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة صربيا ضد ألمانيا على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد يوم الجمعة 13 أكتوبر، على أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

كيفية شراء تذاكر مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تُوزع تذاكر مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بشكل أساسي عبر قنوات بيع التذاكر التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، وعادة ما تُطرح قبل الحدث ببضعة أسابيع، وقد تصل إلى شهر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عادة بين 1.000 دينار صربي و4.000+ دينار صربي تقريبًا (نحو 8.50 يورو إلى 35+ يورو) للفئات العادية، فيما تكون أسعار مناطق كبار الشخصيات المميزة أعلى بكثير.

المدرج الشمالي (Sever) - خلف المرمى، ويُعد مقر مجموعة الألتراس الأساسية. منطقة ذات أجواء صاخبة وحماسية للغاية. (السعر: نحو 1.000 دينار صربي، أي 8.50 يورو)

المدرج الجنوبي (Jug) - خلف المرمى المقابل، ويُستخدم للتذاكر العامة القياسية أو لتخصيص جماهير الفريق الضيف بحسب ترتيبات المباراة. (السعر: نحو 1.000 دينار صربي، أي 8.50 يورو)

المدرج الشرقي (Istok) - مقاعد جانبية على خط التماس، وتشمل كتل جلوس عائلية وذات رؤية جانبية قياسية، وتنقسم إلى الجانب الشرقي والشرقي الأوسط. (السعر: نحو 2.000-3.000 دينار صربي أو 17-25 يورو)

المدرج الغربي (Zapad) - المدرج الرئيسي على خط التماس، ويضم المقاعد المركزية المميزة، وأنفاق اللاعبين، والمنصة الإعلامية. (السعر: نحو 3.000-4.000 أو 25-35 يورو)

فئات كبار الشخصيات / الصالات - مقصورات ضيافة مميزة ومناطق علوية مركزية مغطاة في المدرج الغربي. (السعر: نحو 8.000+ دينار صربي أو 70+ يورو)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب رايكو ميتيتش

يُعد ملعب رايكو ميتيتش، المعروف على نطاق واسع بلقبه الأسطوري ماراكانا، القلب التاريخي لكرة القدم الصربية. ويقع في بلغراد، ويُشكّل الحصن المهيب لنادي ريد ستار بلغراد والمنتخب الصربي. ويشتهر بأجوائه التي تشبه المرجل، ويُعد أحد أكثر الملاعب الأوروبية ترهيبًا.

وقبل وقت طويل من وجود المنشأة الحديثة، كان الموقع تابعًا لنادي SK Jugoslavija، وضم ملعبًا خشبيًا بسعة 20.000 متفرج. وبعد الحرب العالمية الثانية، تم حل النادي، وتولى ريد ستار بلغراد، الذي تأسس حديثًا، السيطرة على الملعب في عام 1945.

وللاستجابة للزيادة الكبيرة في جماهير ريد ستار، تم هدم الملعب القديم في عام 1959. ومن أجل تشييد هيكل ضخم على شكل وعاء من دون ارتفاع هائل في التكاليف، حفر المهندسون بعمق 12 مترًا في الأرض لإنشاء حفرة مدرجات عميقة.

افتُتح الملعب غير المكتمل رسميًا في عام 1963، وعندما اكتمل بالكامل في العام التالي، كانت مدرجاته الضخمة تتسع لما يصل إلى 110.000 متفرج. وأجبرت لوائح السلامة في التسعينيات على إزالة المدرجات المخصصة للوقوف واستبدالها بمقاعد كاملة، ما خفّض السعة إلى 55.538.

وفي ديسمبر 2014، أُعيدت تسمية الملعب رسميًا تكريمًا لرايكو ميتيتش، أول قائد أسطوري لريد ستار.

لحظات لا تُنسى في ملعب رايكو ميتيتش

ريد ستار ضد فيرينتسفاروش (1975) : سجّلت هذه المباراة في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية الرقم القياسي الرسمي للحضور في تاريخ الملعب والبالغ 110.000 متفرج، رغم أن التقديرات تشير إلى أن العدد ربما وصل إلى 116.000.

أياكس ضد يوفنتوس (نهائي كأس أوروبا 1973) : هدف مبكر من جوني ريب حسم اللقب لصالح فريق أياكس الأسطوري بقيادة كرويف.

تشيكوسلوفاكيا ضد ألمانيا الغربية (نهائي يورو 1976) : خُلّدت هذه المباراة عندما نفذ النجم التشيكي أنتونين بانينكا ركلة الجزاء الحاسمة بطريقة جريئة في وسط المرمى، ليولد منها اسم ركلة "بانينكا" الشهيرة.

أصل تسمية "ماراكانا": اكتسب الملعب هذا اللقب لأن حجمه المذهل وكرة القدم السلسة والجميلة التي قدمها ريد ستار والمنتخب اليوغوسلافي عكسا صورة ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

مباراة صربيا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

صربيا ضد ألمانيا: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: صربيا (#40) ضد ألمانيا (#12)

كان عام 2026 صعبًا على صربيا، التي استهلته بخسارة 3-0 أمام إسبانيا في مارس. لكنها حققت فوزًا وديًا بنتيجة 2-1 على السعودية على أرضها، غير أنها منذ ذلك الحين تعرضت لأربع انتكاسات متتالية، من بينها هزيمتاها الافتتاحيتان في دوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وهولندا.

حتى وصول يورجن كلوب لم يمنع سلسلة ألمانيا بلا انتصارات من التمدد. فخسارتها الصادمة على أرضها أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية تعني أنها لم تحقق أي فوز في أربع مباريات دولية متتالية، وهي سلسلة بدأت بخسارة 2-1 في دور المجموعات أمام الإكوادور في كأس العالم 2026. وكانت المأساة اليونانية أيضًا المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب ألمانيا في التسجيل خلال 14 مباراة دولية.

صربيا ضد ألمانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تتفوق ألمانيا على صربيا بتحقيقها 16 فوزًا مقابل 5 تعادلات و8 هزائم في 29 مواجهة سابقة. ويتضمن هذا السجل الإرث الإحصائي المشترك لكل من ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وصربيا والجبل الأسود. وسجلت ألمانيا 50 هدفًا مقابل 34 لصربيا في المجمل.

أقيمت آخر مواجهة بين صربيا وألمانيا في مارس 2019. وانتهت المباراة الودية الدولية بالتعادل 1-1 على ملعب فولكسفاجن أرينا في فولفسبورج.

وكان لوكا يوفيتش قد افتتح التسجيل لصربيا، قبل أن يعادل ليون جوريتسكا النتيجة لأصحاب الأرض في منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية بعد مشاركته بديلًا.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 هولندا هولندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 2 0 1 1 1 2 -1 1 خ ت 4 صربيا صربيا 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



