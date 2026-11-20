يستضيف ريال بيتيس راسينج سانتاندير يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في 6 ديسمبر 2018 ضمن كأس ملك إسبانيا، وحقق فيها ريال بيتيس فوزًا مريحًا بنتيجة 4-0. وقبل تلك المباراة، التقيا في مواجهة من ذهاب وإياب بكأس ملك إسبانيا أواخر عام 2018، تفوق فيها ريال بيتيس أيضًا بفوز ضيق خارج أرضه بنتيجة 1-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 لا كاروتوخا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لريال بيتيس (Club Oficial): بصفته النادي المضيف، سيطرح ريال بيتيس التذاكر مباشرة عبر بوابته الرسمية للتذاكر (realbetisbalompie.es). وعادةً ما يبدأ بيع التذاكر لأعضاء النادي (socios)، ثم تُطرح المقاعد المتبقية للجمهور العام قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين.

بصفته النادي المضيف، سيطرح ريال بيتيس التذاكر مباشرة عبر بوابته الرسمية للتذاكر (realbetisbalompie.es). وعادةً ما يبدأ بيع التذاكر لأعضاء النادي (socios)، ثم تُطرح المقاعد المتبقية للجمهور العام قبل المباراة بأسبوع أو أسبوعين. القنوات الرسمية لراسينج سانتاندير: إذا كنت تشجع الفريق الضيف أو تبحث عن تذاكر المقاعد المخصصة لجماهيره، فإن راسينج سانتاندير ينسق طلبات تذاكر جماهيره وتوزيعها مباشرة عبر موقعه الرسمي (realracingclub.es).

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الجمهور العام / الدخول العادي: تبدأ عادةً من نحو 20 إلى 25 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الجانبية والفئات السفلية المميزة: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 40 و90 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . باقات ضيافة كبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من نحو 120 إلى 180 يورو فأكثر=.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

أقل المقاعد سعرًا في إعادة البيع: تبدأ من نحو 19 إلى 25 يورو .

تبدأ من نحو . تذاكر إعادة البيع متوسطة السعر / المقاعد الجانبية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و150 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . تذاكر إعادة البيع للمقاعد المميزة والفئات السفلية: تبدأ أسعارها من أكثر من 190 إلى 250 يورو فأكثر.

ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ريال بيتيس وراسينج سانتاندير الأخيرة

حقق ريال بيتيس ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت أحدث مبارياته فوزًا خارج أرضه على نافالكارنيرو بنتيجة 3-2 في كأس ملك إسبانيا يوم 12 نوفمبر. وبعد فوزه على مالاجا بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، انتصر على إلتشي خارج أرضه بنتيجة 2-0 في المسابقة نفسها. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا. وتعادل بيتيس مع سيلتا فيجو بنتيجة 0-0 في مباراة سابقة بالدوري الإسباني. وسجل سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

حقق راسينج سانتاندير انتصارين، وتلقى هزيمتين، وفاز بمواجهة واحدة في كأس ملك إسبانيا خلال آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز خارج أرضه على مالاجا بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، بينما جاءت أثقل هزائمه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-0. كما تغلب على إسبانيول بنتيجة 2-1 وريباديسيّا بنتيجة 2-0 في الكأس، لكن خسارته أمام أوساسونا بنتيجة 2-0 في وقت سابق من هذه الفترة تعكس عدم الاستقرار الدفاعي الذي عانى منه هذا الموسم. وسجل راسينج خمسة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

ريال بيتيس ضد راسينج سانتاندير: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة رسمية بين ريال بيتيس وراسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2018، حين فاز بيتيس على أرضه بنتيجة 4-0. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق بيتيس بوضوح بأربعة انتصارات مقابل صفر لراسينج وتعادل واحد، وقد التقى الفريقان أيضًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني عامي 2014 و2015. وكانت المرة الوحيدة التي تجنب فيها راسينج الهزيمة خسارته على أرضه بنتيجة 0-1 في كأس ملك إسبانيا في نوفمبر 2018، وهي مباراة فاز بها بيتيس، بينما يظل التعادل بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني في مارس 2012 المناسبة الوحيدة التي لم يحصد فيها أي من الفريقين النقاط الثلاث كاملة.