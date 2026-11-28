بالنسبة إلى مشجعي آرسنال وتوتنهام، لا شيء يثير الحماس والتوتر مثل ديربي شمال لندن.

الفوز ضروري لكلا الفريقين، والانتصار على الغريم التقليدي يرفع دائمًا معنويات اللاعبين والمشجعين المتحمسين الذين يساندونهم.

يقدم لك GOAL كل المعلومات المهمة قبل ديربي شمال لندن المقبل، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

متى يُقام ديربي شمال لندن المقبل بين توتنهام وآرسنال؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 6 ديسمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد آرسنال (4:30 مساءً) التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) 1 أو 2 مايو (لم يُحدَّد بعد) الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد توتنهام (لم يُحدَّد الموعد بعد) التذاكر ملعب الإمارات (لندن)

كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال

عادةً ما يسارع أعضاء «One Hotspur» أو «One Hotspur +» إلى شراء جميع التذاكر المتاحة لمباريات توتنهام على أرضه:

« One Hotspur » هي العضوية الأساسية لتوتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم.

» هي العضوية الأساسية لتوتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. المستوى الأعلى من العضوية الأساسية هو «One Hotspur +»، وتبلغ تكلفته 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم، ويقدم مزايا إضافية عدة، منها أولوية شراء التذاكر لمدة 24 ساعة ومكان على قائمة الانتظار للحصول على تذكرة موسمية لتوتنهام.

إلى جانب الشراء المباشر عبر منصات التذاكر الرسمية، يمكن للمشجعين شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يرغبون في شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات توتنهام للبالغين، عند شرائها عبر النادي، عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتُقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة A (71 إلى 109 جنيهات إسترلينية) : آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

: آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا) : أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتينجهام فورست، وست هام

: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتينجهام فورست، وست هام الفئة C (38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إبسويتش، ليدز، سندرلاند

تابع منصة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما باقات الضيافة المتاحة لديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تختلف أسعار باقات الضيافة لمباريات توتنهام هوتسبير بحسب فئة المباراة (ديربيات لندن من الفئة A مقارنة بمباريات الفئتين B وC)، ونوع الطعام (مأكولات سريعة غير رسمية مقارنة بتجربة طعام راقية)، وموقع المقعد (إطلالات بانورامية من المستوى العلوي مقارنة بمقاعد قرب خط منتصف الملعب بجوار خط التماس):

حانات رياضية غير رسمية ومقاعد مميزة (199 إلى 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : خيارات متاحة في مناطق الضيافة المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في صالات غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، وإمكانية دخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب.

: خيارات متاحة في مناطق الضيافة المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. تشمل مقاعد مبطنة قرب خط التماس، وقسائم طعام في صالات غير رسمية، ومشروبات بين الشوطين، وإمكانية دخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب. صالات علوية عصرية (349 إلى 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أجواء حيوية في أماكن مثل Stratus أو Stadium Social في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، ووجبات متعددة الأطباق تُقدَّم في أوعية أو مأكولات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة.

: أجواء حيوية في أماكن مثل Stratus أو Stadium Social في المستوى الخامس. تشمل إطلالات من الأعلى، ووجبات متعددة الأطباق تُقدَّم في أوعية أو مأكولات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا ترفيهية يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة. صالات الطعام الراقي والطهاة (549 إلى 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : مساحات طعام مميزة مثل The Residency East/West أو Galvin at Tottenham. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب.

: مساحات طعام مميزة مثل The Residency East/West أو Galvin at Tottenham. تقدم قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب. تجارب كبار الشخصيات الرئيسية (750 إلى أكثر من 1,500 جنيه إسترليني للشخص) : تجارب من الطراز العالمي يوم المباراة، منها The H Club وThe Tunnel Club. تشمل إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، وطعامًا راقيًا، وخدمة خاصة من خبير نبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة مجلس الإدارة.

: تجارب من الطراز العالمي يوم المباراة، منها The H Club وThe Tunnel Club. تشمل إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، وطعامًا راقيًا، وخدمة خاصة من خبير نبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة مجلس الإدارة. أجنحة لوج خاصة ومقصورات تنفيذية (1,494 إلى أكثر من 12,000 جنيه إسترليني للمقصورة): أجنحة مغلقة ومساحات لوج تتسع لما بين 4 و20 ضيفًا. تشمل وجبات متعددة الأطباق تُعد حسب الطلب، وطاقم خدمة خاصًا، ومقاعد خاصة في الملعب خارج الجناح مباشرةً.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: آخر المواجهات المباشرة

التاريخ النتيجة الملعب فبراير 2026 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 1-4 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير نوفمبر 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 4-1 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-1 توتنهام ملعب الإمارات سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-1 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أبريل 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 2-3 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-2 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-2 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 3-1 توتنهام ملعب الإمارات مايو 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 3-0 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير

منذ إقامة أول ديربي رسمي لشمال لندن عام 1909، بلغ سجل المواجهات المباشرة حتى الآن 86 فوزًا لآرسنال و61 فوزًا لتوتنهام و52 تعادلًا. ورغم تبدل موازين القوى على مر السنين، فإن آرسنال هو من تفوق مؤخرًا.

أنهى آرسنال الموسم الماضي متقدمًا على توتنهام بفارق 44 نقطة، وفاز فريق ميكيل أرتيتا في آخر خمس مواجهات متتالية ضد غريمه اللندني. وفي آخر لقاء على ملعب توتنهام هوتسبير في فبراير، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، وسجل كل من إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين.