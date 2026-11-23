يستضيف بولونيا فريق باليرمو يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا.

جاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في أبريل 2017، وانتهت بتعادل سلبي متكافئ في صقلية، بعدما حقق بولونيا فوزًا مقنعًا على أرضه بنتيجة 3-1 في وقت سابق من الموسم نفسه. ومؤخرًا، التقى الفريقان في مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2023، انتهت بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بولونيا ضد باليرمو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا؟

تُقام مباراة بولونيا ضد باليرمو على ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا؟

لشراء تذاكر مباراة بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي بولونيا إف سي أو التطبيق الرسمي لنادي بولونيا إف سي 1909. ويتعاون النادي مع Vivaticket لبيع تذاكر المباريات الفردية، حيث يمكنك اختيار قسمك، مثل كورفا أو ديستينتي أو تريبوني، وإتمام عملية الشراء رقميًا عبر الهاتف المحمول.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس إيطاليا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا:

1. القنوات الرسمية للنادي

أقسام كورفا (كورفا بولجاريللي / كورفا سان لوكا): من 15 إلى 25 يورو.

من 15 إلى 25 يورو. ديستينتي (الجوانب / المدرجات العلوية): من 25 إلى 45 يورو.

من 25 إلى 45 يورو. تريبونا كوبيرتا (المدرج الرئيسي المغطى): من 50 إلى 90 يورو.

من 50 إلى 90 يورو. بولتروني / ضيافة كبار الشخصيات: من 150 إلى 350 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأصلية، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

كورفا سان لوكا / الأقسام خلف المرمى: من 25 إلى 45 يورو.

من 25 إلى 45 يورو. ديستينتي لاتيرالي / تشينترالي: من 35 إلى 75 يورو.

من 35 إلى 75 يورو. تريبونا كوبيرتا / إعادة البيع للفئات المميزة: من 75 إلى 150 يورو فأكثر.

بولونيا ضد باليرمو في كأس إيطاليا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولونيا وباليرمو

حقق بولونيا أربعة انتصارات وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة أمام إنتر بنتيجة 1-3. وفي آخر مبارياته، فاز خارج أرضه على بارما بنتيجة 1-2، مواصلًا سلسلة شهدت أيضًا انتصاره على ميلان خارج أرضه بنتيجة 2-4، وعلى مونزا في أرضه بنتيجة 2-1. وسجل بولونيا تسعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يُظهر ميله للهجوم حتى عندما يترك مساحات في دفاعه.

حقق باليرمو ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين في آخر خمس مباريات له بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، دون أن يتلقى أي هزيمة خلالها. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع أسكولي، بعدما فاز على إل آر فيتشنزا بنتيجة 3-1. وتعادل الفريق أيضًا 3-3 مع بيزا، وفاز 2-1 على كاراريزي، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا سبعة خلال المباريات الخمس.

بولونيا ضد باليرمو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 في مباراة ودية أقيمت في يوليو 2023. وقبلها، جاءت المواجهات الأربع جميعها في الدوري الإيطالي، وكانت آخر مباراة رسمية بينهما في أبريل 2017، حين تعادل باليرمو وبولونيا 0-0. وفي المباريات الخمس المسجلة بينهما، حقق بولونيا فوزًا واحدًا وباليرمو فوزًا واحدًا، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.