عند الحديث عن أبرز المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، يحتل ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة متقدمة دائماً. فقد استحوذ على اهتمام الجماهير لأجيال، وسيواصل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

تقام المواجهة المقبلة بين إيفرتون وليفربول في ملعب هيل ديكنسون يوم الأحد 29 نوفمبر، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ومع ترقب مشاركة أسماء بارزة مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي، تعد المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد مناسبة أخرى لا تُفوّت.

لكن كيف يمكنك متابعة إثارة الديربي من المدرجات؟ GOAL يستعرض لك جميع الخيارات المتاحة لتذاكر إيفرتون ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الأحد 29 نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (12:00 بتوقيت غرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكنسون (ليفربول) 30/31 يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (الموعد يُحدد لاحقاً) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 نوفمبر مباشرة عبر القنوات الرسمية للناديين أو من خلال شريك سفر معتمد، إذ إن طرح تذاكر ديربي ميرسيسايد، الذي يشهد طلباً مرتفعاً، للبيع للجمهور عموماً شبه معدوم، وهو أمر غير مفاجئ.

جماهير صاحب الأرض (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل، يجب امتلاك عضوية رسمية سارية في النادي.

: يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل، يجب امتلاك عضوية رسمية سارية في النادي. الجماهير الزائرة (حصة ليفربول): تُباع التذاكر الرسمية للجماهير الزائرة حصرياً عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول للمشجعين المؤهلين الذين يستوفون معايير محددة تتعلق بسجل حضور المباريات خارج الأرض.

طريقة الشراء / فئة الجماهير تاريخ بدء البيع طريقة توزيع التذاكر قرعة تذاكر إيفرتون على أرضه (أعضاء Forever Blue+) الاثنين 2 نوفمبر يدخل الأعضاء قرعة تُغلق يوم الجمعة 6 نوفمبر طرح التذاكر لأصحاب عضوية إيفرتون العامة (Forever Blue) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية للبيع لأعضاء Forever Blue عموماً، وفق أسبقية الحجز. حصة ليفربول خارج أرضه (المشجعون المؤهلون) الاثنين 9 نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين الذين يملكون رابطاً خاصاً الشراء عبر الإنترنت بين الساعة 1 ظهراً و5 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد ليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز منصات البيع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خياراً موثوقاً للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول في ملعب هيل ديكنسون ضمن الفئة «أ» لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العام لجماهير صاحب الأرض بين 55 و75 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الزائرة 30 جنيهاً إسترلينياً، وفق السعر المعتمد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي تفاصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة «أ» في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

قسم المقاعد والمدرج سعر تذكرة البالغين الأسعار المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (على جانبي الملعب) 75 جنيهاً إسترلينياً من 52 إلى 56 جنيهاً إسترلينياً المدرج الجنوبي (مدرج الجماهير المحلية الأكثر تشجيعاً / المستوى العلوي) 71 جنيهاً إسترلينياً 52 جنيهاً إسترلينياً المدرج الشمالي (مدرج جماهير صاحب الأرض خلف المرمى) 67 جنيهاً إسترلينياً 50 جنيهاً إسترلينياً مدرج العائلات من 55 إلى 63 جنيهاً إسترلينياً 19 جنيهاً إسترلينياً

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب هيل ديكنسون

ملعب هيل ديكنسون هو المقر الحديث لنادي إيفرتون لكرة القدم على الواجهة المائية، ويتسع لـ52٬769 متفرجاً. يقع في حوض براملي مور على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول.

افتُتح رسمياً في عام 2025، منهياً ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي دام 133 عاماً، ويُعد أحد أكثر المنشآت الرياضية البريطانية تقدماً من الناحية التكنولوجية وتميزاً من الناحية المعمارية.

سعى إيفرتون لأكثر من عقدين إلى إيجاد بديل حديث لجوديسون بارك، الذي تحيط به المباني. وبعد تعثر مقترحات في كينجز دوك وكيركبي، حصل النادي في عام 2017 على موقع حوض براملي مور، الذي كان شبه مهجور. بدأت أعمال البناء في أغسطس 2021 واكتملت في ديسمبر 2024.

لحظات بارزة في ملعب هيل ديكنسون

إيفرتون تحت 18 عاماً 1-2 ويجان تحت 18 عاماً (فبراير 2025) : أول فعالية تجريبية في الملعب، بحضور 10٬000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب.

: أول فعالية تجريبية في الملعب، بحضور 10٬000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب. إيفرتون 2-0 برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس 2025) : أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان ندياي أول هدف في الدوري على الملعب، بتمريرة حاسمة من جاك جريليش.

: أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان ندياي أول هدف في الدوري على الملعب، بتمريرة حاسمة من جاك جريليش. عطلة ماجيك ويكند في السوبر ليج (يوليو 2026): مهرجان كبير لرياضة دوري الرجبي استمر يومين، واستقطب رقماً قياسياً بلغ 82٬925 مشجعاً على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

استضافة يورو 2028: اختير الملعب بالفعل ضمن أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة أمم أوروبا 2028 المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد إحدى أكثر المواجهات عراقة وحماسة وندية في كرة القدم العالمية. ويجمع ليفربول وإيفرتون، ويحمل الرقم القياسي بوصفه أطول ديربي متواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ أقيم في كل موسم دون انقطاع منذ موسم 1962-63.

حتى آخر لقاءاتهما، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل 248 مباراة جمعت الفريقين، فاز ليفربول في 102 مباراة، وإيفرتون في 68 مباراة، وانتهت 78 مواجهة بالتعادل.

أقيمت أحدث مواجهة بين الغريمين في المدينة في أبريل 2026، حين تغلب ليفربول على إيفرتون 2-1 في أول ديربي لميرسيسايد يُلعب على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون.