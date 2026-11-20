يستضيف إسبانيول سيلتا فيجو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026، على ملعب آر سي دي إي في برشلونة.

وجرت آخر مواجهة بينهما يوم 14 فبراير 2026 على ملعب آر سي دي إي، وشهدت مباراة مثيرة انتهت بتعادل صعب 2-2. وأظهرت تلك المباراة مدى التنافس بين الفريقين، إذ انتزع سيلتا فيجو نقطة التعادل بفضل هدف حاسم سجله المهاجم المخضرم بورخا إيجليسياس في الوقت بدل الضائع.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إسبانيول ضد سيلتا فيجو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إسبانيول ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إسبانيول ضد سيلتا فيجو على ملعب آر سي دي إي في برشلونة يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 كورنيا إل برات

كيف تشتري تذاكر إسبانيول ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء التذاكر للمباراة المرتقبة بين إسبانيول وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي للنادي (إسبانيول): للمباريات التي تُقام على ملعب آر سي دي إي في برشلونة، يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإسبانيول على الإنترنت. ويطرح النادي التذاكر عادةً لأعضائه أولًا، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للجمهور قبل موعد المباراة بأسبوع أو أسبوعين.

للمباريات التي تُقام على ملعب آر سي دي إي في برشلونة، يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لإسبانيول على الإنترنت. ويطرح النادي التذاكر عادةً لأعضائه أولًا، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للجمهور قبل موعد المباراة بأسبوع أو أسبوعين. الموقع الرسمي للنادي (سيلتا فيجو): للمباريات التي يستضيفها ملعب بالايدوس في فيجو، تتوفر التذاكر مباشرة عبر قسم التذاكر في الموقع الرسمي لسيلتا فيجو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيول ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر للمباراة المرتقبة بين إسبانيول وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أعضاء النادي: تبدأ من 31.50 يورو .

تبدأ من . الجمهور العام (المقاعد العادية): تبدأ من 35 يورو .

تبدأ من . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من 145 يورو .

تبدأ من . تجارب الجماهير يوم المباراة: تبدأ من 150 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر الناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هب. تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية أو الاقتصادية المعاد بيعها: تتراوح أسعارها عمومًا بين 34 و42 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . متوسط سعر السوق: يتراوح في المتوسط بين 85 و105 يورو .

يتراوح في المتوسط بين . باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نطاق 120 إلى 140 يورو وتصعد فوقه.

إسبانيول ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيول وسيلتا فيجو

حقق إسبانيول فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع ديبورتيفو دي آ كورونيا في الدوري الإسباني، بينما كان أبرز نتائجه خلال هذه الفترة الفوز خارج أرضه على فياريال 1-0. وشكّلت الهزائم أمام سيستاو في كأس ملك إسبانيا، وراسينج سانتاندير، وأتلتيكو مدريد، أبرز الإخفاقات في هذه الفترة الصعبة.

حقق سيلتا فيجو فوزًا واحدًا وتعادلين، مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني، بعد خسارته 1-2 أمام يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي، وهزيمته 3-0 أمام رايو فاييكانو. ويُعد الفوز 5-0 على سالامانكا سي إف يو دي إس في كأس ملك إسبانيا أحدث نتيجة مُدرجة في سجله، كما تعادل 0-0 مع ريال بيتيس في وقت سابق من هذه السلسلة.

إسبانيول ضد سيلتا فيجو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 14 فبراير 2026، حين تعادل إسبانيول وسيلتا فيجو 2-2 على ملعب آر سي دي إي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة ضمن البيانات الواردة، يتفوق سيلتا فيجو بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لإسبانيول، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وفاز سيلتا فيجو في آخر مباراتين خاضهما خارج أرضه أمام إسبانيول، بنتيجة 2-0 في أبريل 2025 و1-0 في نوفمبر 2025.