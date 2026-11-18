يستضيف أوكسير فريق تولوز يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 على ملعب ستاد دو لابيه ديشامب في أوكسير.

خلال موسم 2025-2026 من الدوري الفرنسي، حقق أوكسير فوزًا على أرضه بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2025 بفضل هدف داني ناماسو، قبل أن يتعادل مع تولوز دون أهداف في مباراة الإياب في فبراير 2026. ومع تقارب مستوى الفريقين في النصف السفلي من جدول الترتيب قبل الجولة الرابعة عشرة، يسعى أوكسير إلى مواصلة سلسلة مبارياته الأخيرة دون هزيمة على أرضه، بينما يتطلع تولوز إلى تحقيق أول فوز له في بورغونيا منذ 2023.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوكسير ضد تولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوكسير ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة أوكسير ضد تولوز على ملعب ستاد دو لابيه ديشامب في أوكسير يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة أوكسير ضد تولوز في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك تذاكر أوكسير الرسمي (Billetterie AJ Auxerre): الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لحجز المقاعد هي عبر شباك التذاكر الإلكتروني الرسمي لأوكسير، خصوصًا إذا كنت ترغب في الجلوس بمدرجات أصحاب الأرض في ملعب ستاد دو لابيه ديشامب.

الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لحجز المقاعد هي عبر شباك التذاكر الإلكتروني الرسمي لأوكسير، خصوصًا إذا كنت ترغب في الجلوس بمدرجات أصحاب الأرض في ملعب ستاد دو لابيه ديشامب. شباك تذاكر تولوز الرسمي: إذا كنت تشجع الفريق الضيف أو تبحث عن التذاكر المخصصة لمدرجاته، فإن بوابة التذاكر الرسمية لتولوز هي الخيار الأفضل للجماهير المسافرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ضد تولوز في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية للتذاكر المتاحة لمباراة أوكسير ضد تولوز المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية في المدرجات السفلية: من 15 إلى 25 يورو.

من 15 إلى 25 يورو. المدرجات الرئيسية الوسطى والمقاعد بمحاذاة الملعب: من 35 إلى 60 يورو أو أكثر.

من 35 إلى 60 يورو أو أكثر. باقات الضيافة وكبار الشخصيات: من 150 إلى 250 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية أو المطلة من خلف المرميين: تبدأ من نحو 50 إلى 55 يورو.

تبدأ من نحو المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: يبلغ متوسط أسعارها نحو 100 إلى 130 يورو أو أكثر.

أوكسير ضد تولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوكسير وتولوز

حقق أوكسير فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 أمام باريس إف سي، بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام ستراسبورغ. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة خارج أرضه أمام لوهافر بنتيجة 3-1. وسجل أوكسير سبعة أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته من غياب الثبات الدفاعي.

حقق تولوز فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-1 على ستراسبورغ، كما تعادل 0-0 مع تروا وفاز 3-0 خارج أرضه على لومان. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام مارسيليا بنتيجة 2-0. وسجل تولوز سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

أوكسير ضد تولوز: نتائج المواجهات الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 1 فبراير 2026، حين تعادل تولوز وأوكسير 0-0 في الدوري الفرنسي. وقبلها، فاز أوكسير على أرضه 1-0 أمام تولوز في سبتمبر 2025، وتعادل الفريقان 2-2 في أوكسير في فبراير 2025. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق أوكسير فوزًا واحدًا مقابل فوز واحد لتولوز، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وشهدت مواجهاتهما تسجيل الفريقين في أكثر من مناسبة.