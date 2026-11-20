يستضيف أتالانتا جنوى يوم الإثنين 14 ديسمبر 2026 على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو.

خلال موسم 2025/26، حقق أتالانتا فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0 في بيرجامو ضمن دور الـ16 من كأس إيطاليا، قبل أن ينتزع الفوز 1-0 في الدوري الإيطالي بمدينة جنوى بفضل ضربة رأس متأخرة من إسحاق هين. لكن جنوى أبدى صمودًا أكبر في آخر مواجهة بينهما يوم 2 مايو 2026، وفرض على أتالانتا التعادل 0-0 بعد مباراة شاقة على ملعب نيو بالانس أرينا.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أتالانتا ضد جنوى، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة أتالانتا ضد جنوى على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو يوم الإثنين 14 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

موقع أتالانتا الرسمي ومنصة بيع التذاكر: تُعد منصة أتالانتا الرسمية المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر. وتُطرح التذاكر عادةً قبل المباراة ببضعة أسابيع، بدءًا بالبيع ذي الأولوية لحاملي بطاقة ديا كارد، وهي بطاقة الولاء والعضوية الخاصة بأتالانتا، قبل إتاحتها للبيع العام.

تُعد منصة أتالانتا الرسمية المصدر الأساسي والأكثر أمانًا لشراء التذاكر. وتُطرح التذاكر عادةً قبل المباراة ببضعة أسابيع، بدءًا بالبيع ذي الأولوية لحاملي بطاقة ديا كارد، وهي بطاقة الولاء والعضوية الخاصة بأتالانتا، قبل إتاحتها للبيع العام. منصة جنوى CFC الرسمية للتذاكر، قسم الجماهير الزائرة: إذا كنت تشجع جنوى وترغب في الجلوس بقسم الجماهير الزائرة «سيتوري أوستيتي»، فتُباع التذاكر عبر قناة جنوى الرسمية للتذاكر، ويُشترط عادةً حمل بطاقة تيسيرا ديل تيفوزو، وهي بطاقة الولاء الخاصة بجنوى، مع اقتصار الشراء على جماهير الفريق الزائر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي:

1. قنوات النادي الرسمية

المدرجات خلف المرميين، كورفا نورد بيزاني وكورفا سود موروسيني: من 25 إلى 35 يورو.

من 25 إلى 35 يورو. قسم الجماهير الزائرة، سيتوري أوستيتي: من 30 إلى 35 يورو.

من 30 إلى 35 يورو. المقاعد الجانبية السفلية على طول الملعب، بارتير ريناشيمينتو: من 80 إلى 85 يورو.

من 80 إلى 85 يورو. المقاعد الجانبية في المدرج الرئيسي، تريبونا ريناشيمينتو وريناشيمينتو جي: من 110 إلى 130 يورو.

من 110 إلى 130 يورو. المقاعد المميزة في المدرج الرئيسي، تريبونا أوفيست وتريبونا أونوري: من 110 إلى 175 يورو أو أكثر.

من 110 إلى 175 يورو أو أكثر. ضيافة كبار الشخصيات، بإطلالة على الملعب: من 150 إلى 195 يورو أو أكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مدرجات كورفا وخلف المرميين: تبدأ عمومًا من نحو 65 إلى 75 يورو.

تبدأ عمومًا من نحو المقاعد على طول الملعب وجانبيه: تتراوح عادةً بين 85 و135 يورو.

تتراوح عادةً بين المدرجات المغطاة والمقاعد ذات الإطلالات المميزة: تتراوح أسعارها بين 160 و300 يورو أو أكثر.

أتالانتا ضد جنوى في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتالانتا وجنوى

سجل أتالانتا فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالفوز 0-1 خارج أرضه على مونزا في الدوري الإيطالي، لينهي سلسلة من المباريات دون انتصار. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كايرات ألماتي في دوري المؤتمر، وتعرض لخسارة ثقيلة 0-3 على أرضه أمام بارما. وسجل أتالانتا ثمانية أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس نقاط ضعفه الدفاعية خلال هذه الفترة.

فاز جنوى بثلاث من آخر خمس مباريات له في الدوري الإيطالي وخسر اثنتين. وانتهت أحدث مبارياته بالهزيمة 1-2 خارج أرضه أمام ميلان، لكنه كان قد حقق قبلها ثلاثة انتصارات متتالية على ليتشي ويوفنتوس وفينيزيا. وسجل فريق دي روسي ستة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، وكان الفوزان المتتاليان على يوفنتوس وليتشي أبرز نتائجه.

أتالانتا ضد جنوى: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2026 في الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة على ملعب نيو بالانس أرينا بالتعادل 0-0. وقبلها، فاز جنوى على أتالانتا 0-1 على أرضه في الدوري في ديسمبر 2025، بينما فاز أتالانتا بمواجهتهما في كأس إيطاليا 4-0 في الشهر نفسه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أتالانتا مرتين وجنوى مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل أتالانتا عشرة أهداف مقابل أربعة لجنوى.