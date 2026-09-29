كيفية شراء تذاكر اليونان ضد صربيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

استهلت اليونان جدولها في دوري الأمم الأوروبية بعروض لافتة خارج أرضها، لكنها تأمل في إنهاء مشوارها في المجموعة بأفضل صورة أمام جماهيرها المتحمسة في فولوس يوم الاثنين 16 نوفمبر، عندما تواجه صربيا. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وسيعود منتخب اليونان إلى ملعب بانثيساليكو للمرة الأولى منذ عام 2022، خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وقد كان ذلك فألًا حسنًا حينها. إذ حقق انتصارين بنتيجة 3-0 و2-0 على قبرص وكوسوفو تواليًا في فولوس قبل أربعة أعوام، ليدخل هذه المواجهة بسجل مثالي على هذا الملعب.

ورغم تعرضها لانتكاسة على أرضها أمام اليونان في بداية مشوارها بدوري الأمم الأوروبية، خرجت صربيا بإشارات إيجابية من الخسارة 2-1. وانطلق فريق فيلكو باونوفيتش بقوة، مسجلًا بعد 4 دقائق فقط عبر أندريا جيفكوفيتش، ولم يخسر المباراة إلا في الدقيقة 95.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة اليونان ضد صربيا على ملعب بانثيساليكو في فولوس يوم الاثنين 16 نوفمبر، على أن تنطلق في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت شرق أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

كيفية شراء تذاكر مباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم (HFF/EPO).

وعادةً ما تُطرح تذاكر مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية الفردية للبيع قبل 3 إلى 4 أسابيع من موعد المباراة المحدد.

فترات البيع المسبق : تُفتح نوافذ الأولوية عادة أولًا لأعضاء روابط مشجعي المنتخب الوطني الرسمية.

البيع للجمهور العام : بالنسبة لمباراة 16 نوفمبر، من المتوقع أن تبدأ مبيعات الجمهور العام على موقع EPO في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة اليونان ضد صربيا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، من نحو 20€ إلى 75€ للدخول العام عبر القنوات الرسمية.

وتُقسَّم التذاكر الرسمية إلى فئات بناءً على القرب من أرضية الملعب واتجاه المدرجات في ملعب بانثيساليكو في فولوس:

الفئة 3 (خلف المرمى / المنحنيات) : نحو 20€ إلى 25€. تقع هذه المقاعد خلف المرميين في المدرجين الشمالي والجنوبي. وهي تقدم أدنى نقطة سعرية وتضم المجموعات الأساسية من جماهير الفريق المحلية.

الفئة 2 (زوايا الجوانب الطويلة والطبقات العليا) : نحو 30€ إلى 45€. تقع على الجانبين الرئيسيين للملعب، لكنها أقرب إلى الزوايا أو أعلى في المدرجات، ما يوفر منظورًا جانبيًا مرتفعًا.

الفئة 1 (منتصف الجوانب الطويلة / الطبقات السفلى) : نحو 50€ إلى 75€. تمتد هذه المقاعد القياسية المميزة على طول الخطين الجانبيين الرئيسيين في المدرجين الشرقي والغربي بالقرب من خط الوسط، ما يوفر أوضح رؤية لأحداث المباراة.

فئات كبار الزوار والضيافة : تختلف الأسعار من 150€ إلى 300€+ بحسب المزايا المؤسسية المشمولة. وتقع هذه الخيارات المميزة في وسط المدرج الغربي، وتوفر مقاعد مبطنة، وإمكانية الدخول إلى صالات الضيافة، وخدمات الطعام.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب بانثيساليكو

يعد ملعب بانثيساليكو مجمعًا رياضيًا كبيرًا متعدد الاستخدامات يقع في مدينة فولوس الساحلية المينائية في اليونان. وتبلغ سعته 22,700 متفرج، ويؤدي دور مركز رياضي حيوي لمنطقة ثيساليا بأكملها. ويشتهر اليوم أساسًا بكونه الملعب الرئيسي لنادي فولوس NFC المنافس في الدوري اليوناني الممتاز.

بدأ البناء في منتصف عام 2002 خصيصًا لدعم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أثينا 2004، وافتُتح الملعب رسميًا في يوليو 2004، في الوقت المناسب تمامًا لبطولة كرة القدم الأولمبية.

وبعد الأولمبياد، انتقلت الملكية إلى اللجنة الأولمبية اليونانية. ثم استضاف فرق فولوس المحلية، وكان ساحة تاريخية لديربي فولوس المحلي المشتعل بين نيكي فولوس وأولمبياكوس فولو.

لحظات لا تُنسى في ملعب بانثيساليكو

اليونان ضد المكسيك (بطولة كرة القدم الأولمبية، 2004) : تحمل هذه المباراة في دور المجموعات للرجال الرقم القياسي للحضور في تاريخ الملعب، بعدما بيع 21,597 تذكرة، متجاوزة لفترة وجيزة السعة الأولمبية الرسمية المحددة للمقاعد.

نهائيات كأس اليونان (2007-2026) : استضاف ملعب بانثيساليكو بشكل متكرر نهائيات كأس اليونان، بما في ذلك أعوام 2007 و2017 و2020 و2023 و2024 و2026، بسبب موقعه الجغرافي المتوسط بين أثينا وثيسالونيكي.

مباريات منتخب اليونان : استضاف الملعب المنتخب اليوناني الأول لكرة القدم في مباراتين ضمن دوري الأمم الأوروبية عام 2022، وانتهتا كلتاهما بانتصارين على الأرض.

مجمع متكامل: إلى جانب أرضية الملعب العشبية الطبيعية، يعمل الاستاد كمجمع ألعاب قوى ضخم. ويشمل مضمار جري بطول 400 متر من 8 حارات، ومضمار إحماء خارجي منفصل، ومرافق تدريب داخلية، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب لكرة السلة والتنس والكرة الطائرة.

مباراة اليونان ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

اليونان ضد صربيا: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: اليونان (#41) ضد صربيا (#43)

بعد الفشل في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات ودية في وقت سابق من عام 2026، استعادت اليونان بريقها مع بداية مشوارها في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق انتصارين مميزين خارج الأرض على صربيا (2-1) وألمانيا (1-0).

وتسعى صربيا بشدة إلى استعادة لمستها الانتصارية، بعدما عجزت عن عبور الخط في مبارياتها الدولية الأربع الأخيرة، بما في ذلك خسارتان في دوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وهولندا. ولم ينجح منتخب صربيا في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 مباراة دولية.

اليونان ضد صربيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقت اليونان وصربيا 3 مرات منذ عام 2010، وتمتلك اليونان أفضلية طفيفة بتحقيقها انتصارين مقابل فوز واحد لصربيا. وسجل كل طرف ثلاثة أهداف خلال تلك المواجهات السابقة.

وعندما التقت اليونان وصربيا مؤخرًا، في 24 سبتمبر خلال الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية، حققت اليونان عودة مذهلة وفازت 2-1 في بلغراد، لتحسم الانتصار في عمق الوقت بدل الضائع.

وتقدمت صربيا مبكرًا بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، بعدما مرر دوشان تاديتش العائد إلى التشكيلة الكرة إلى أندريا جيفكوفيتش الذي أسكنها الشباك. لكن رغم التأخر، فرضت اليونان سيطرتها على الاستحواذ وواصلت الضغط بلا هوادة على الدفاع الصربي، لتصطدم بالعارضة والقائم وتجبر الحارس على عدة تصديات. وسجل كريستوس تزوليس لاعب أرسنال وتاسوس دوفيكاس لاعب كومو هدفي الشوط الثاني، ليحصد اليونانيون النقاط الثلاث كاملة.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 هولندا هولندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 2 0 1 1 1 2 -1 1 خ ت 4 صربيا صربيا 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط











