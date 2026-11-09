استهل منتخب اليونان مشواره في دوري الأمم الأوروبية بأداء لافت خارج أرضه، ويأمل أن يختتم مبارياته في البطولة بقوة أمام جماهيره في فولوس يوم الإثنين 16 نوفمبر، عندما يواجه صربيا. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار ومدى توفر التذاكر وأفضل أماكن شرائها.

متى تقام مباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة اليونان وصربيا على ملعب بانثيساليكو في فولوس يوم الإثنين 16 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 9:45 مساءً بتوقيت شرق أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

كيفية شراء تذاكر مباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية مباشرةً عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم (HFF/EPO).

عادةً ما تُطرح تذاكر مباريات دور المجموعات الفردية في دوري الأمم الأوروبية للبيع قبل موعد المباراة المقرر بثلاثة إلى أربعة أسابيع.

فترات البيع المسبق : تُتاح فترات الشراء ذات الأولوية عادةً أولًا لأعضاء نادي المشجعين الرسمي للمنتخب الوطني.

: تُتاح فترات الشراء ذات الأولوية عادةً أولًا لأعضاء نادي المشجعين الرسمي للمنتخب الوطني. البيع للجمهور العام: من المتوقع أن يبدأ بيع تذاكر مباراة 16 نوفمبر للجمهور العام عبر موقع الاتحاد اليوناني لكرة القدم في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون: StubHub تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديها، والمسمى TixProtect. ويضمن لك هذا البرنامج الحصول على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستسترد أموالك بالكامل بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباراة اليونان وصربيا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، من نحو 20 إلى 75 يورو عبر القنوات الرسمية.

تُقسّم التذاكر الرسمية إلى فئات بحسب القرب من أرض الملعب وموقع المدرجات في ملعب بانثيساليكو بفولوس:

الفئة الثالثة (خلف المرميين والمنحنيات) : نحو 20 إلى 25 يورو. تقع هذه المقاعد خلف المرميين، في المدرجين الشمالي والجنوبي. وهي الأقل سعرًا، وتضم مجموعات المشجعين المحليين الأساسية.

: نحو 20 إلى 25 يورو. تقع هذه المقاعد خلف المرميين، في المدرجين الشمالي والجنوبي. وهي الأقل سعرًا، وتضم مجموعات المشجعين المحليين الأساسية. الفئة الثانية (زوايا الجانبين والمدرجات العلوية) : نحو 30 إلى 45 يورو. تقع على الجانبين الرئيسيين للملعب، لكنها أقرب إلى الزوايا أو أعلى المدرجات، وتوفر رؤية مرتفعة من جانب الملعب.

: نحو 30 إلى 45 يورو. تقع على الجانبين الرئيسيين للملعب، لكنها أقرب إلى الزوايا أو أعلى المدرجات، وتوفر رؤية مرتفعة من جانب الملعب. الفئة الأولى (منتصف الجانبين والمدرجات السفلية) : نحو 50 إلى 75 يورو. تمتد هذه المقاعد العادية المميزة على جانبي الملعب الرئيسيين، في المدرجين الشرقي والغربي، بالقرب من خط منتصف الملعب، وتوفر أوضح رؤية للمجريات.

: نحو 50 إلى 75 يورو. تمتد هذه المقاعد العادية المميزة على جانبي الملعب الرئيسيين، في المدرجين الشرقي والغربي، بالقرب من خط منتصف الملعب، وتوفر أوضح رؤية للمجريات. فئات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار من 150 إلى أكثر من 300 يورو، بحسب الخدمات المقدمة للشركات. وتقع هذه الخيارات المميزة في وسط المدرج الغربي، وتوفر مقاعد مبطنة وإمكانية دخول صالات الضيافة وخدمات الطعام.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب بانثيساليكو

ملعب بانثيساليكو مجمع رياضي كبير متعدد الاستخدامات يقع في مدينة فولوس الساحلية اليونانية. ويتسع لـ22,700 متفرج، ويُعد مركزًا رياضيًا مهمًا لمنطقة ثيساليا بأكملها. ويشتهر اليوم أساسًا بأنه ملعب فولوس إن إف سي، المعروف بمشاركته في الدوري اليوناني الممتاز.

بدأ تشييده في منتصف عام 2002 خصيصًا لدعم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أثينا 2004، وافتُتح رسميًا في يوليو 2004، قبل انطلاق بطولة كرة القدم الأولمبية مباشرةً.

بعد الألعاب الأولمبية، انتقلت ملكيته إلى اللجنة الأولمبية اليونانية. ثم استضاف فرق فولوس المحلية، وكان مسرحًا تاريخيًا لمواجهات «ديربي فولوس» الشرسة بين نيكي فولوس وأولمبياكوس فولوس.

لحظات بارزة في ملعب بانثيساليكو

اليونان ضد المكسيك (بطولة كرة القدم الأولمبية، 2004) : سجلت هذه المباراة في دور المجموعات لمنافسات الرجال الأولمبية أعلى حضور جماهيري في تاريخ الملعب، ببيع 21,597 تذكرة، متجاوزةً لفترة وجيزة سعته الرسمية المحددة للمقاعد خلال الألعاب الأولمبية.

: سجلت هذه المباراة في دور المجموعات لمنافسات الرجال الأولمبية أعلى حضور جماهيري في تاريخ الملعب، ببيع 21,597 تذكرة، متجاوزةً لفترة وجيزة سعته الرسمية المحددة للمقاعد خلال الألعاب الأولمبية. نهائيات كأس اليونان (2007 إلى 2026) : استضاف ملعب بانثيساليكو نهائيات كأس اليونان مرارًا، بما في ذلك أعوام 2007 و2017 و2020 و2023 و2024 و2026، نظرًا إلى موقعه الجغرافي في منتصف المسافة بين أثينا وسالونيك.

: استضاف ملعب بانثيساليكو نهائيات كأس اليونان مرارًا، بما في ذلك أعوام 2007 و2017 و2020 و2023 و2024 و2026، نظرًا إلى موقعه الجغرافي في منتصف المسافة بين أثينا وسالونيك. مباريات منتخب اليونان: استضاف الملعب منتخب اليونان الأول لكرة القدم في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية عام 2022، انتهتا كلتاهما بفوزه على أرضه.

مجمع متكامل: إلى جانب أرضية الملعب ذات العشب الطبيعي، يُعد الاستاد مجمعًا رياضيًا ضخمًا. ويضم مضمار جري بطول 400 متر وثمانية حارات، ومضمارًا خارجيًا منفصلًا للإحماء، ومرافق تدريب داخلية، وصالة رياضية، وملاعب لكرة السلة والتنس والكرة الطائرة.

مباراة اليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

اليونان ضد صربيا: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: اليونان (المركز 41) ضد صربيا (المركز 43)

بعد عجزه عن تحقيق أي فوز في أربع مباريات ودية خاضها في وقت سابق من عام 2026، استعاد منتخب اليونان تألقه مع انطلاق مشواره في دوري الأمم الأوروبية، محققًا انتصارين لافتين خارج أرضه على صربيا (2-1) وألمانيا (1-0).

يسعى منتخب صربيا بشدة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما أخفق في الفوز خلال مبارياته الدولية الأربع الأخيرة، التي شملت خسارتين في دوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وهولندا. ولم ينجح المنتخب الصربي، الملقب بـ«النسور»، في الحفاظ على نظافة شباكه طوال 12 مباراة دولية.

اليونان ضد صربيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقت اليونان وصربيا ثلاث مرات منذ عام 2010، وتتفوق اليونان بفوزين مقابل فوز واحد لصربيا. وسجل كل منتخب ثلاثة أهداف في تلك المواجهات السابقة.

عندما التقى المنتخبان مؤخرًا، في 24 سبتمبر، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية، حققت اليونان فوزًا مذهلًا على صربيا في بلجراد بنتيجة 2-1 بعدما قلبت تأخرها، وحسمت المباراة في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع.

تقدمت صربيا مبكرًا بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة، عندما صنع دوسان تاديتش، العائد إلى المنتخب، الهدف لأندريا جيفكوفيتش الذي أودع الكرة الشباك. لكن اليونان، رغم تأخرها، سيطرت على الاستحواذ وضغطت بلا هوادة على دفاع صربيا، فسددت كرة ارتطمت بإطار المرمى وأجبرت حارس المرمى على التصدي لعدة محاولات. ومنح هدفا كريستوس تزوليس، لاعب آرسنال، وتاسوس دوفيكاس، لاعب كومو، في الشوط الثاني النقاط الثلاث للمنتخب اليوناني.