يواجه الهلال نظيره العين في مباراة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. وتقام هذه المواجهة الكبيرة على ملعب المملكة أرينا المتطور في الرياض.

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متى تبدأ مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة غير متاحة حاليًا. تابع المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 7 ديسمبر 2026 - 13:15

أين يمكن شراء تذاكر الهلال ضد العين؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة بلو ستور. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة القنوات الرسمية أولًا مع طرح دفعات التذاكر للبيع المسبق والبيع العام قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك استعراض المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال ضد العين؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمشجعين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 35 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 85 ريالًا سعوديًا. ويُعد التحرك سريعًا أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الهلال والعين مؤخرًا

حقق الهلال أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على شباب الأهلي دبي في البطولة القارية يوم 3 نوفمبر. وسبق ذلك فوزه 2-0 على الفتح في الدوري، وانتصاره 2-3 خارج أرضه على القادسية. أما تعثره الوحيد خلال تلك الفترة فكان أمام الشمال، حين خسر 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 27 أكتوبر. وسجل الهلال ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

حقق العين انتصارين وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-1 على الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 2 نوفمبر. كما تغلب على تراكتور 2-1 في البطولة القارية، لكنه خسر أمام شباب الأهلي دبي في كل من كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع الوحدة يوم 8 نوفمبر.

الهلال ضد العين: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة في أكتوبر 2024، حين استضاف العين الهلال وخسر 4-5. وقبل ذلك، فاز الهلال على العين 2-1 على أرضه في أبريل 2024، بينما انتصر العين 4-2 على ملعبه في ذهاب المواجهة نفسها. وفي المواجهات الخمس المسجلة بينهما في هذه البطولة، فاز الهلال ثلاث مرات والعين مرتين، وسجل الفريقان 19 هدفًا في مجموع تلك المباريات.