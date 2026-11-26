يستضيف النصر فريق الشباب يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 7 مايو 2026، حقق النصر فوزًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 4-2، بفضل أداء لافت من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو. وسيسعى الشباب إلى تغيير النتيجة في مواجهتهما المقبلة، بعدما واجه صعوبة في الحد من خطورة هجوم النصر باستمرار خلال المباريات الأخيرة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة النصر والشباب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي؟

تقام مباراة النصر والشباب على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 12:30 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها النصر على ملعب الأول بارك مباشرة عبر منصاته الرسمية لبيع التذاكر أو موقعه الإلكتروني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل Grintahub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي؟

إليك أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المستوى العلوي خلف المرميين: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 30 إلى 75 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . مقاعد المستوى الأوسط وجانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 90 و250 ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . الفئة الأولى / المدرج السفلي المميز: تتراوح الأسعار عادةً بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح الأسعار عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار من نحو 1,500 ريال سعودي فأكثر، بحسب خدمات الطعام الحصرية وإمكانية دخول قاعات الضيافة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل Grintahub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المستوى العلوي / خلف المرميين: تبدأ الأسعار من نحو 70 إلى 230 ريالًا سعوديًا ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمدرج.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمدرج. إعادة بيع تذاكر المستوى السفلي على جانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين 300 و870 ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . إعادة بيع تذاكر قاعات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: تبدأ الأسعار من نحو 1,450 إلى 2,200 ريال سعودي فأكثر.

النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والشباب

يدخل النصر هذه المباراة بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة خلالها أمام العين بنتيجة 4-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر. وفي دوري روشن السعودي وحده، فاز في آخر أربع مباريات له، بينها انتصار بنتيجة 3-0 على الدرعية وآخر بنتيجة 1-0 على نيوم، قبل أن يتغلب على الفيصلي 3-1 في مباراته الأحدث. وسجل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس استمرار خطورته الهجومية تحت قيادة بوستيكوجلو.

أما نتائج الشباب الأخيرة فكانت أكثر تباينًا. فقد حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له، وكانت مباراته الأحدث فوزًا خارج أرضه على الفتح بنتيجة 3-1. وقبلها تعادل 2-2 مع الفيصلي وفاز 3-0 على التعاون، لكن تعادله السلبي مع الفيحاء وخسارته 2-1 أمام الخلود في وقت سابق من هذه السلسلة يبرزان تذبذبًا سيسعى ليتش إلى معالجته.

النصر ضد الشباب: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز النصر على الشباب بنتيجة 4-2 على أرض الشباب في مباراة بدوري روشن السعودي. وفاز النصر في ثلاث من آخر خمس مواجهات بين الناديين، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، وسجل خلالها 14 هدفًا مقابل تسعة أهداف للشباب. ويتفوق صاحب الأرض في سجل المواجهات المباشرة، إذ أثبت أنه خصم يصعب التغلب عليه في هذه المباراة بغض النظر عن مكان إقامتها.