يستضيف الدرعية فريق الفيحاء يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

يدخل الفيحاء هذه المواجهة بوصفه فريقًا أكثر رسوخًا في دوري الدرجة الأولى، بعدما أمضى السنوات الأخيرة في تثبيت وجوده في الدوري السعودي. وبما أن الدرعية قضى الغالبية العظمى من تاريخه خارج الدرجة الأولى، فإن المواجهات الرسمية بين الناديين نادرة للغاية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الدرعية والفيحاء في الدوري السعودي؟

تُقام مباراة الدرعية والفيحاء على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 10 ديسمبر 2026 - 12:30 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء في الدوري السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر الدرعية والفيحاء:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: راجع الموقعين الرسميين للدرعية والفيحاء أو بوابات بيع التذاكر التابعة لهما، إذ يطرح الناديان عادةً تذاكر مبارياتهما على أرضهما مباشرةً عبر شركائهما الرسميين لبيع التذاكر أو بواباتهما الإلكترونية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Grintahub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء في الدوري السعودي؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء في الدوري السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا.

من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا. المقاعد متوسطة الفئة وعلى طول الملعب: من 30 إلى 80 ريالًا سعوديًا.

من 30 إلى 80 ريالًا سعوديًا. الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: من 100 إلى 250 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل Grintahub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية أو مقاعد الفئة الثالثة: من 150 إلى 400 ريال سعودي.

من 150 إلى 400 ريال سعودي. المقاعد على طول الملعب أو المقاعد المميزة: من 400 إلى 1,800 ريال سعودي أو أكثر.

الدرعية ضد الفيحاء في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدرعية والفيحاء

يدخل الدرعية هذه المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، إذ تعرض لهزيمتين وتعادل مرتين وحقق فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام الاتحاد، كما خسر 3-0 أمام النصر خلال هذه الفترة. ويبقى فوزه الوحيد، بنتيجة 1-0 على الرياض، أبرز نتائج هذه السلسلة، التي شهدت أيضًا تعادله مع التعاون وأبها، ما يُظهر قدرته على حصد النقاط دون أن ينجح في فعل ذلك باستمرار.

يعكس مستوى الفيحاء صورة مشابهة من تذبذب النتائج. ففي مبارياته الخمس الأخيرة، سجل تعادلًا واحدًا وهزيمتين وتعادلين آخرين، دون تحقيق أي فوز خلال هذه الفترة. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 2-2 مع الحزم، فيما انتهت خسارته في الدوري أمام الأهلي بنتيجة 3-2. وسجل الفيحاء في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه استقبل أهدافًا في أربع منها أيضًا، ما يشير إلى هشاشة دفاعية سيتعين على كاريلي معالجتها.

الدرعية ضد الفيحاء: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم تتوفر حتى الآن بيانات المواجهات المباشرة بين الدرعية والفيحاء في آخر خمس مباريات جمعتهما، لذا لا يمكن تقديم عرض تاريخي لنتائج هذه المواجهة.