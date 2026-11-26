يستضيف الاتفاق فريق الحزم يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026 بفوز الحزم 3-1، ما يثبت قدرته على تحقيق المفاجأة. وقبل تلك الهزيمة، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة متكافئة عندما استضاف الاتفاق الحزم في أكتوبر 2025.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة الاتفاق ضد الحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن السعودي؟

تبدأ مباراة الاتفاق ضد الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 09:25 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل تذاكر المباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الاتفاق ضد الحزم:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكن عادةً حجز التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتفاق أو قنوات النادي لمبارياته على أرضه في ملعب الأمير محمد بن فهد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Grintahub. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن السعودي؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والحزم في دوري روشن السعودي:

1. قنوات النادي الرسمية

المقاعد الأقل سعرًا: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا

من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا تذاكر الدخول العام العادية: من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا

من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا مقاعد الفئة الأولى والمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب: من 250 إلى 700 ريال سعودي

من 250 إلى 700 ريال سعودي باقات كبار الشخصيات وصالات الضيافة: من 1,500 إلى 2,500 ريال سعودي فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر قنوات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل Grintahub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية: من 220 إلى 560 ريالًا سعوديًا

من 220 إلى 560 ريالًا سعوديًا المقاعد المميزة عند منتصف الملعب أو بمحاذاته: من 560 إلى 1,200 ريال سعودي فأكثر

من 560 إلى 1,200 ريال سعودي فأكثر مقاعد كبار الشخصيات: 1,800 ريال سعودي فأكثر

الاتفاق ضد الحزم في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتفاق والحزم

حقق الاتفاق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بدوري روشن السعودي. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على الخلود 3-0، كما تغلب على نيوم 1-0 في وقت سابق من هذه السلسلة. وكانت الهزيمة الوحيدة خسارته على أرضه أمام الاتحاد 4-1. وسجل الاتفاق ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته على التسجيل، وإن لم يكن صلبًا دفاعيًا دائمًا.

لم يحقق الحزم سوى تعادل واحد وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام الفيحاء، بعدما خسر قبلها 1-0 أمام الهلال. كما خسر 3-1 أمام الأهلي و3-2 أمام الفتح. وسجل فريق قدري سبعة أهداف واستقبل عشرة خلال هذه السلسلة، ولم يحقق أي فوز في آخر أربع محاولات له.

الاتفاق ضد الحزم: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز الحزم على الاتفاق 3-1 على أرضه في دوري روشن السعودي. وقبلها، تعادل الفريقان 2-2 عندما استضاف الاتفاق الحزم في أكتوبر 2025. ويتفوق الاتفاق في مجمل نتائج آخر خمس مواجهات مباشرة، بما في ذلك فوزه 5-2 و2-0، رغم تباين النتائج وتحقيق كلا الفريقين انتصارات.