يستضيف الاتحاد باختاكور في مواجهة مرتقبة بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 نوفمبر 2026. وتُقام مباراة دور المجموعات في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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متى تبدأ مباراة الاتحاد وباختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تُقام مباراة الاتحاد وباختاكور يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، وتنطلق في الساعة 22:15 بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر الاتحاد وباختاكور؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة ويبوك. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة القنوات الرسمية أولًا عند طرح التذاكر قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع غرينتاهاب. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على غرينتاهاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد وباختاكور؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمشجعين المحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 15 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، مثل غرينتاهاب، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 75 ريالًا سعوديًا. والشراء مبكرًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الاتحاد وباختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد وباختاكور طشقند

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-4 على أرضه أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبلها، فاز على الاتفاق 4-1 والدرعية 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على نفتشي فرغانة في المنافسات القارية. وسجل تسعة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس.

فاز باختاكور في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-1 على كوكاند 1912 في الدوري الأوزبكي، لكنه تعرض قبلها لخسارة ثقيلة بنتيجة 2-6 أمام النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. وخسر أيضًا 1-0 أمام القوة الجوية في المنافسات القارية. وسجل الفريق الأوزبكي سبعة أهداف واستقبل أحد عشر خلال المباريات الخمس.

الاتحاد وباختاكور طشقند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى مايو 2012، حين استضاف باختاكور الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 1-2. وفي مباراة الذهاب التي أُقيمت في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز الاتحاد 4-0 على أرضه. ويُظهر سجل المواجهات الأربع المتاحة فوز الاتحاد ثلاث مرات وتعادل الفريقين مرة واحدة، فيما لم يحقق باختاكور أي فوز على الفريق السعودي حتى الآن.