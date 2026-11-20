يستضيف وولفرهامبتون واندررز فريق ميلوول يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون.

كانت آخر مواجهات الفريقين الرسمية في الدوري خلال موسم 2017/18 من التشامبيونشيب، الذي شهد في نهايته صعود وولفرهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي مباراتي ذلك الموسم، حقق وولفرهامبتون فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على ملعب مولينيو، قبل أن يتعادل 2-2 خارج أرضه على ملعب ذا دن في مباراة مثيرة.

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متى تنطلق مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول على ملعب مولينيو في وولفرهامبتون يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 مولينيو

كيف تشتري تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

شباك التذاكر الرسمي لوولفرهامبتون: الخيار الأكثر موثوقية وأمانًا لمشجعي صاحب الأرض هو الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لوولفرهامبتون واندررز أو الخط الهاتفي المخصص للتذاكر.

الخيار الأكثر موثوقية وأمانًا لمشجعي صاحب الأرض هو الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لوولفرهامبتون واندررز أو الخط الهاتفي المخصص للتذاكر. شباك التذاكر الرسمي لميلوول: يجب على مشجعي الفريق الضيف المسافرين إلى ملعب مولينيو شراء تذاكرهم مباشرة عبر القنوات الرسمية المخصصة لحصة ميلوول من التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تتراوح عادةً بين نحو 25 و45 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من القنوات الأساسية للبيع التابعة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذكرة عادية للبالغين: تبدأ من نحو 80 إلى 100 جنيه إسترليني .

تبدأ من نحو . المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة في المدرج السفلي: تتراوح أسعارها عادةً بين 100 و130 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى وولفرهامبتون واندررز وميلوول

فاز وولفرهامبتون في أربع من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب وتعادل في واحدة، وسجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل أربعة فقط. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 على أرضه أمام ريكسهام يوم 7 نوفمبر، في مباراة سيطر عليها لكنه لم يستغل فرصه. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على كارديف سيتي 3-0 وعلى بريستول سيتي 1-2 خارج أرضه، ما يؤكد فاعليته الهجومية خلال تلك الفترة.

فاز ميلوول في واحدة من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا، وسجل خمسة أهداف واستقبل ثمانية خلالها. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-0 خارج أرضه أمام وست بروميتش ألبيون يوم 7 نوفمبر، بعد هزيمته 3-0 أمام برمنجهام سيتي قبل ذلك بأربعة أيام. وجاء فوز ميلوول الوحيد خلال تلك الفترة على ديربي كاونتي بنتيجة 4-1 يوم 31 أكتوبر.

وولفرهامبتون واندررز ضد ميلوول: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في التشامبيونشيب يوم 26 ديسمبر 2017، عندما تعادل ميلوول ووولفرهامبتون 2-2 على ملعب ذا دن. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، أُقيمت جميعها في التشامبيونشيب، فاز وولفرهامبتون ثلاث مرات مقابل عدم تحقيق ميلوول أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل. وسجل وولفرهامبتون تسعة أهداف في تلك المواجهات، مقابل سبعة أهداف لميلوول.