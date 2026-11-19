يستضيف هوفنهايم بايرن ميونخ يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب إس إن بي أرينا في سينسهايم.

في آخر مواجهة بينهما، التي أُقيمت على ملعب أليانز أرينا في 8 فبراير 2026، قدّم بايرن عرضًا هجوميًا مهيمنًا وتغلب على هوفنهايم بنتيجة 5-1. أما أبرز انتصار حديث لهوفنهايم على بايرن، فجاء في مباراة مثيرة انتهت بفوزه 4-2 في الجولة الأخيرة من موسم 2023-24.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ على ملعب إس إن بي أرينا في سينسهايم يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 13 ديسمبر 2026 - 11:30 راين نيكار أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بوابة التذاكر الرسمية لهوفنهايم: بالنسبة للمباريات المقامة في سينسهايم، يمكنكم زيارة متجر التذاكر الإلكتروني لهوفنهايم. وعادةً ما يتيح النادي مرحلة بيع مسبق للأعضاء قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع للجمهور.

بالنسبة للمباريات المقامة في سينسهايم، يمكنكم زيارة متجر التذاكر الإلكتروني لهوفنهايم. وعادةً ما يتيح النادي مرحلة بيع مسبق للأعضاء قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع للجمهور. بوابة التذاكر الرسمية لبايرن ميونخ ومنصة تبادل التذاكر: بالنسبة للمباريات المقامة في ميونخ، عادةً ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل بايرن ضد هوفنهايم، سريعًا عبر القرعات الأولية للتذاكر. لكن يمكن لأعضاء النادي استخدام منصة بايرن ميونخ الرسمية لتبادل التذاكر، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء بيع تذاكرهم بأمان وبسعرها الأصلي مع اقتراب المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية من الفئة الثانية (المدرجات العلوية أو على جانبي الملعب): تتراوح عادةً بين نحو 35 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . المقاعد العادية من الفئة الأولى (المدرجات السفلية على جانبي الملعب): تتراوح أسعارها عادةً بين 75 و80 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . مدرجات الوقوف (Stehplatz): تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 15 و20 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين نحو . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 300 و800 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية أو تذاكر المدرجات خلف المرميين: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 110 إلى 135 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . تذاكر المدرجات الجانبية والمقاعد المميزة في المدرجات السفلية: ترتفع أسعارها لتتراوح بين 250 و500 يورو أو أكثر .

ترتفع أسعارها لتتراوح بين . إعادة البيع في ذروة الطلب المرتفع: قد يصل متوسط الأسعار بسهولة إلى 450 إلى 600 يورو أو أكثر.

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هوفنهايم وبايرن ميونخ

فاز هوفنهايم في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على شالكه في الدوري الألماني، كما تغلب على باير ليفركوزن 3-0 في وقت سابق خلال تلك الفترة. لكن خسارتيه المتتاليتين أمام فيردر بريمن وهولشتاين كيل، وكانت الأخيرة بركلات الترجيح في كأس ألمانيا، تُظهران أن تذبذب المستوى لا يزال مشكلة. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

فاز بايرن ميونخ بأربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له، دون أن يتعرض لأي خسارة. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على ماينز خارج أرضه في الدوري الألماني، كما تغلب على أتلتيكو مدريد 2-0 في دوري أبطال أوروبا. وكان التعادل 2-2 خارج أرضه أمام بوروسيا دورتموند المرة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا خلال تلك الفترة. وسجل بايرن 13 هدفًا واستقبل ستة في المباريات الخمس، ما يبرز قوته الهجومية.

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين تغلب بايرن ميونخ على هوفنهايم 5-1 في ميونخ. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بايرن بأربع مباريات وهوفنهايم بواحدة، وكانت انتصارًا بنتيجة 4-2 على أرضه في مايو 2024. وسجل بايرن 18 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل ثمانية أهداف لهوفنهايم.