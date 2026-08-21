كيفية الحصول على تذاكر هال سيتي ضد أستون فيلا: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

لم تكن البداية الأولى لهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عقد من الزمن لتسير بشكل أفضل، بعدما ألحق الهزيمة بمانشستر يونايتد المرشح بقوة على ملعب MKM خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم. ويعود الفريق إلى ملعبه يوم السبت 5 سبتمبر، حين يحل أستون فيلا ضيفًا عليه، ويمكنك أن تكون هناك لترى ما إذا كانت النمور ستزأر مجددًا.

كان أولي ماكبيرني بطل هال في انتصاره الشهير في ملحق ويمبلي خلال مايو، لكن مدافعين اثنين خطفا الأضواء لفريق سيرجي ياكيروفيتش خلال فوزه الافتتاحي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد. ومنح سيمي أجايي التقدم لفريقه، قبل أن يضاعف نوبل ميندي، أغلى صفقة في تاريخ النادي، الأفضلية.

استغرق هال سيتي ما يقرب من ثلاثة أشهر لتحقيق انتصارين على أرضه عندما كان في آخر مرة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسيأمل جماهيره الأوفياء ألا يستغرق الأمر المدة نفسها هذه المرة. فهل يحقق فوزًا منزليًا جديدًا أمام أستون فيلا؟

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة هال سيتي ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة هال سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه هال سيتي نظيره أستون فيلا على ملعب MKM في هال يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 12:30 ملعب كيه سي

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة البيع غير القانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على طول جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم