استهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز في الموسم الماضي، وسيستهدف بداية إيجابية أخرى هذه المرة تحت قيادة مدرب كريستال بالاس السابق، أوليفر جلاسنر. ويواجه الفريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند يوم السبت 22 أغسطس.

عاش فورست تقلبات عاطفية كبيرة في الموسم الماضي. فعلى الرغم من تغييره المدربين في ما لا يقل عن أربع مناسبات وصراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض حملة أوروبية لا تُنسى واستعاد توازنه تحت قيادة فيتور بيريرا، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات له في البريميرليج.

وسيترقب المشجعون الراغبون في شراء تذاكر المباراة الافتتاحية على ملعب سيتي جراوند مواجهة ممتعة، إذ انتهت مباراتا فورست ضد ليدز في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 لمصلحة صاحب الأرض. ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته حول كيفية حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، مع تحديد انطلاق المباراة في الساعة 3 مساءً (بتوقيت BST) يوم السبت 22 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وتُدار جميعها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحجز بقرعات عشوائية مخصصة للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كان المشجعون يبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكنهم أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: من أجل شراء تذاكر أصحاب الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي لدخول قرعات الحجز أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا كحد أقصى، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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