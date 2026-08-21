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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoتوتنهام هوتسبير
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كيفية الحصول على تذاكر نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست
توتنهام هوتسبير

يمكنك الجلوس في سيتي جراوند لمعرفة ما إذا كان نوتنجهام فورست سيتمكن من تحقيق أول فوز له على أرضه في الدوري هذا الموسم

يملك نوتنجهام فورست ذكريات جميلة عن مواجهاته مع توتنهام هوتسبير في الموسم الماضي. فقد حقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-0 على فريق شمال لندن في ملعب سيتي جراوند في ديسمبر، ثم كرر الأمر نفسه في مباراة الإياب في مارس.

وبعدما ظهر توتنهام بصورة متعثرة خارج أرضه في افتتاح هذا الموسم أمام برينتفورد، سيأمل فورست في التسبب لروبرتو دي زيربي في كثير من المشكلات عندما يلتقي الفريقان في نوتنجهام يوم السبت 5 سبتمبر خلال الجولة الثالثة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
سيتي جراوند

كيفية شراء تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المدفوعون مسبقًا (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.
  • منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد المركزية على الجوانب والمقاعد في الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى أصحاب أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

فورست

فورست - المستوى

ليفركوزن
ف2-1
بريست
ف2-0
ليدز
خ0-1
ليدز
خ0-2
ليفربول
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
توتنهام

توتنهام - المستوى

هوفنهايم
ف3-0
هوفنهايم
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
CHA
ف5-1
نيوكاسل
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلتوتنهام هوتسبير
4
0
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
3
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
نوتنجهام فوريست badge
نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
10الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات نوتنجهام فوريست ضد توتنهام هوتسبير

3-4-2-1
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
4-2-3-1
ماتز سيلسماتز سيلسنيكولا ميلنكوفيتشنيكولا ميلنكوفيتشموريلوموريلوJ. CunhaJ. Cunhaجيمس ميكاتيجيمس ميكاتيدان ندويدان ندويأولا أيناأولا أينانيكو ويليامسنيكو ويليامسمورغان جيبس وايتمورغان جيبس وايتكزافير شلاجركزافير شلاجرليام ديلابليام ديلابأنتونين كينسكيأنتونين كينسكيميكي فان دي فينميكي فان دي فينديستيني ودغيديستيني ودغيبيدرو بوروبيدرو بورويان باول فان هيكيان باول فان هيكرودريجو بينتانكوررودريجو بينتانكورماتيس تيلماتيس تيلساندرو توناليساندرو توناليكونور جالاجيركونور جالاجيرسافينيوسافينيوعمر مرموشعمر مرموش
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3-4-2-1
نوتنجهام فوريست

التشكيلة الأساسية

توتنهام هوتسبير

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر
  • روبرتو دي زيربي
نوتنجهام فوريست

الإصابات والإيقافات

توتنهام هوتسبير

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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