تتجه الأنظار إلى نهائي كأس ليبرتادوريس 2026، الذي ينظمه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب سينتيناريو التاريخي في مونتيفيديو بأوروجواي، على أن تنطلق المباراة الساعة 17:00 بتوقيت أوروجواي المحلي.

ومع اقتراب النسخة الـ67 من أبرز بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية من ذروتها، تستعد نخبة أندية القارة للتوافد على مهد كرة القدم الدولية.

ومع مواجهة إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني العملاق فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، وصدام فلومينينسي، بطل نسخة 2023، مع منافسه المحلي بالميراس، تبدو الأجواء مهيأة لمباراة نهائية استثنائية.

متى تنطلق مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس؟

لم تُؤكَّد بعد تفاصيل الملعب وموعد انطلاق هذه المباراة في كأس ليبرتادوريس. وسيُحدَّث هذا القسم بمعلومات المباراة الكاملة فور توفرها.

كوبا ليبرتادوريس - النهائي 28 أكتوبر 2026 - 17:00

كيف تشتري تذاكر نهائي كأس ليبرتادوريس 2026؟

منصة كونميبول الرسمية (الفئتان المحايدتان 1 و2): تُباع تذاكر الجمهور العام للمدرجات المحايدة (تريبونا أوليمبيكا وتريبونا أمريكا) مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لكونميبول. ويتطلب التسجيل إنشاء حساب باستخدام رقم جواز السفر، تليه فترة قرعة للحصول على فرصة الشراء المبكر، ثم طرح عام للتذاكر بأسبقية الحجز في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

حصص الناديين المتأهلين للنهائي (الأطراف المخصصة حصريًا للفئة 3)

يحصل كل نادٍ يتأهل إلى النهائي على حصة مخصصة من تذاكر الفئة 3، تراوحت تاريخيًا بين نحو 12 ألفًا و15 ألف تذكرة لكل نادٍ، في مدرجي تريبونا أمستردام وتريبونا كولومبس.

وتُوزَّع هذه التذاكر حصريًا عبر بوابات العضوية الخاصة بالناديين المتأهلين، مثل SoySocio لإستوديانتيس أو برامج Sócio-Torcedor لفلامنجو أو فلومينينسي أو بالميراس، مع منح الأولوية للأعضاء أصحاب أعلى نقاط الولاء.

باقات السفر والضيافة الرسمية

يتعاون كونميبول مع شركات مرخّصة لتنظيم الرحلات الرياضية لتوفير باقات ضيافة.

وتشمل هذه الباقات مقاعد مميزة من الفئة 1 أو على مستوى النادي، والدخول إلى صالة ضيافة كبار الشخصيات قبل المباراة، والإقامة في فندق فاخر بمونتيفيديو، والنقل البري من المطار وإلى الملعب.

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع

بالنسبة للمشجعين القادمين من الخارج الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر بسعرها الأصلي خلال الطرح الأول عبر الأندية أو البيع العام لكونميبول، تعرض منصات بيع التذاكر الثانوية المعروفة ووكالات رحلات كرة القدم مقاعد موثّقة في جميع الفئات، مع ضمانات للمشترين.

التذاكر عبر التطبيق الرقمي وإلزامية إثبات الهوية بصورة شخصية

تُصدر جميع تذاكر نهائي 2026 عبر تطبيق كونميبول الرسمي للتذاكر الرقمية على الهواتف المحمولة.

ولا تُفعَّل الرموز الشريطية إلا يوم المباراة لمنع التزوير.

ويتطلب الدخول إبراز جواز سفر ورقي أو بطاقة هوية وطنية رسمية تحمل صورة شخصية، على أن يطابق الاسم القانوني فيها الاسم المسجل على التذكرة الرقمية.

ما الذي ينبغي معرفته قبل السفر لحضور نهائي كأس ليبرتادوريس 2026؟