يستضيف هوفنهايم شالكه 04 يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب إس إن بي أرينا في زينسهايم.

يتفوق هوفنهايم في سجل المواجهات المباشرة برصيد 14 انتصارًا، مقابل 9 انتصارات لشالكه 04، إلى جانب 7 تعادلات. وفاز هوفنهايم بآخر ثلاث مواجهات رسمية أمام شالكه، بينها فوز بنتيجة 2-0 في الدوري وآخر بنتيجة 3-0 في كأس ألمانيا خلال موسم 2022–23.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة هوفنهايم وشالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة هوفنهايم وشالكه 04 في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة هوفنهايم وشالكه 04 على ملعب إس إن بي أرينا في زينسهايم، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 8 نوفمبر 2026 - 13:30 راين نيكار أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هوفنهايم وشالكه 04 في الدوري الألماني؟

عند البحث عن تذاكر مباراة الدوري الألماني بين تي إس جي هوفنهايم وإف سي شالكه 04، تتوفر للمشجعين عادةً عدة خيارات رئيسية، بحسب توافر التذاكر وتفضيلاتهم:

1. القنوات الرسمية للناديين

هوفنهايم (جماهير الفريق المضيف): بما أن هوفنهايم يستضيف المباراة على ملعب بري زيرو أرينا في زينسهايم، يمكن شراء التذاكر مباشرةً من متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لنادي تي إس جي هوفنهايم. وعادةً ما تُتاح تذاكر المباريات على أرضه لأعضاء النادي أولًا، قبل طرحها للجمهور العام.

بما أن هوفنهايم يستضيف المباراة على ملعب بري زيرو أرينا في زينسهايم، يمكن شراء التذاكر مباشرةً من متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لنادي تي إس جي هوفنهايم. وعادةً ما تُتاح تذاكر المباريات على أرضه لأعضاء النادي أولًا، قبل طرحها للجمهور العام. شالكه 04 (جماهير الفريق الضيف): على جماهير الفريق الضيف الراغبة في الجلوس بالمدرجات المخصصة لها مراجعة متجر تذاكر شالكه 04 التابع للنادي، حيث يحصل الأعضاء على أولوية شراء التذاكر المخصصة للجماهير الضيفة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هوفنهايم وشالكه 04 في الدوري الألماني؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين تي إس جي هوفنهايم وإف سي شالكه 04، استنادًا إلى فئات التذاكر الرسمية للنادي والقوائم الحالية في سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة 3 (القسمان S1 وS2): تبدأ أسعار التذاكر العادية للبالغين من نحو 18,00 يورو ، فيما تتوفر تذاكر الأطفال بنحو 15,00 يورو .

تبدأ أسعار التذاكر العادية للبالغين من نحو ، فيما تتوفر تذاكر الأطفال بنحو . القسم العائلي (القسمان U وV): تبلغ أسعار التذاكر في القسم العائلي نحو 29,00 يورو للبالغين و 18,00 يورو للأطفال.

تبلغ أسعار التذاكر في القسم العائلي نحو للبالغين و للأطفال. الفئة 2B (القسمان R وT): تبلغ أسعار المقاعد في هذه الفئة نحو 37,00 يورو للبالغين و 21,00 يورو للأطفال.

تبلغ أسعار المقاعد في هذه الفئة نحو للبالغين و للأطفال. الفئة 2A (الأقسام B-F وO-Q): تبلغ أسعار المقاعد في الفئة المتوسطة نحو 52,00 يورو للبالغين و 39,00 يورو للأطفال.

تبلغ أسعار المقاعد في الفئة المتوسطة نحو للبالغين و للأطفال. الفئة 1B (القسمان I وN): تبلغ أسعار المقاعد المميزة على جانبي الملعب في المدرجين السفلي والعلوي 80,00 يورو للبالغين و 39,00 يورو للأطفال.

تبلغ أسعار المقاعد المميزة على جانبي الملعب في المدرجين السفلي والعلوي للبالغين و للأطفال. الفئة 1A (الأقسام J-M): تبلغ أسعار المقاعد المركزية المميزة في المدرج الرئيسي 90,00 يورو للبالغين، مع أسعار مخفضة تبلغ نحو 88,00 يورو ، و 39,00 يورو للأطفال.

تبلغ أسعار المقاعد المركزية المميزة في المدرج الرئيسي للبالغين، مع أسعار مخفضة تبلغ نحو ، و للأطفال. مستخدمو الكراسي المتحركة ومرافقوهم: يبلغ سعر المقاعد المخصصة لهم 18,00 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الأقل سعرًا ومقاعد المدرج العلوي: تبدأ من نحو 30,00 إلى 40,00 يورو للمقاعد في المدرج العلوي أو أقسام الزوايا.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرج العلوي أو أقسام الزوايا. المقاعد العادية على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 75,00 و150,00 يورو ، بحسب القسم المحدد ومدى قربه من أرضية الملعب.

تتراوح أسعارها عادةً بين ، بحسب القسم المحدد ومدى قربه من أرضية الملعب. إعادة بيع المقاعد المميزة وباقات الضيافة: قد ترتفع أسعار المقاعد المركزية ذات الطلب المرتفع أو باقات الضيافة من 170,00 يورو إلى ما يتجاوز 350,00 يورو، بحسب الطلب في السوق.

هوفنهايم ضد شالكه 04 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هوفنهايم وشالكه 04

يدخل هوفنهايم هذه المباراة بمستوى متراجع، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات رسمية، مقابل أربع هزائم. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة على حساب شتوتجارت بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني، لكنه خسر منذ ذلك الحين أمام بادربورن، وأوفي كريت في الدوري الأوروبي، وبوروسيا دورتموند، وكولن. وسجل هوفنهايم ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته في تحقيق الاستقرار الدفاعي.

يصل شالكه 04 إلى المباراة بوضع أفضل. ولم يخسر في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، إذ تعادل دون أهداف مع كل من بايرن ميونخ وإلفيرسبيرج في الدوري الألماني، وفاز خارج أرضه على يونيون برلين بنتيجة 3-1. ويُكمل فوزان وديان على أوبرهاوزن وأوستريا لوستيناو سلسلة نتائج تشير إلى تنامي الثقة تحت قيادة موسليتش، حتى وإن تباينت نتائجه في الدوري.

هوفنهايم ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2023، حين تغلب هوفنهايم على شالكه بنتيجة 2-0 في مباراة بالدوري الألماني على ملعب إس إن بي أرينا. ويتفوق هوفنهايم في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لشالكه، مع فوز هوفنهايم أيضًا في مباراة بكأس ألمانيا. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 24 هدفًا إجمالًا، ما يشير إلى أن مواجهاتهما اتسمت تاريخيًا باللعب المفتوح وكثرة الأهداف.