يستضيف هال سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب إم كيه إم في هال.

التقى الفريقان آخر مرة في مباراة رسمية خلال موسم 2015–2016 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حين تعادلا دون أهداف في مواجهة قوية على ملعب إم كيه إم في فبراير 2016. وفي وقت سابق من عام 2016 نفسه، تغلب هال سيتي بصعوبة على برايتون 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب إم كيه إم في هال، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 09:00 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لهال سيتي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. وعادةً ما يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الحجز خلال الأسبوع الأول من طرح التذاكر، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للبيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إم كيه إم:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العامة: تبدأ الأسعار من 30 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو 35 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة المقعد المحددة وتصنيف المباراة.

تبدأ الأسعار من للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو ، بحسب فئة المقعد المحددة وتصنيف المباراة. التذاكر المخفضة: تبدأ من 16 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب أو الفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض.

تبدأ من لكبار السن والشباب أو الفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض. تذاكر الأطفال (من سنتين إلى 15 سنة): تبدأ أسعار تذاكر الأطفال من 8 جنيهات إسترلينية في مناطق مختارة مناسبة للعائلات داخل الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العامة: تبدأ من ما يعادل نحو 115 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من ما يعادل نحو . إعادة بيع التذاكر المميزة أو باقات الضيافة: قد ترتفع أسعار المقاعد في الأقسام المميزة أو التي تشهد طلبًا مرتفعًا بدرجة كبيرة، لتتراوح بين 350 وأكثر من 1000 جنيه إسترليني، بحسب ما تتضمنه الباقة وموقع المقاعد.

هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون

سجل هال سيتي تعادلين وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، دون تحقيق أي فوز خلالها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد و1-0 أمام سندرلاند في كأس كاراباو خلال هذه السلسلة. وجاء التعادلان أمام إيفرتون بنتيجة 2-2 وتشيلسي بالنتيجة نفسها. وسجل هال خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

فاز برايتون في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه الفترة على إف كيه كاونو زالجيريس 4-0 في دوري المؤتمر، وعلى آرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل برايتون 14 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث منها.

هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة مسجلة بين الناديين في فبراير 2016، حين تعادل هال سيتي وبرايتون دون أهداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب إم كيه إم. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق هال انتصارين مقابل انتصار واحد لبرايتون، وتعادل الفريقان مرتين. وجاء أحدث انتصار لهال في هذه المواجهات على أرضه بنتيجة 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، بينما تحقق فوز برايتون الوحيد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في سبتمبر 2015.