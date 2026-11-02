يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق آرسنال يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 25 أبريل 2026، حقق آرسنال فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب الإمارات. وتفوق آرسنال عمومًا في المواجهات الأخيرة، إذ فاز بأربع من آخر ست مباريات جمعته بنيوكاسل في جميع المسابقات.

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متى تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 12:30 سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك، فهناك عدة خيارات رئيسية تعتمد على وضع عضويتك وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

أعضاء نيوكاسل يونايتد وحاملو التذاكر الموسمية: يمكن شراء تذاكر أصحاب الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد على الإنترنت، أو هاتفيًا، أو من شباك التذاكر في سانت جيمس بارك. وعادةً ما تُطرح التذاكر على مراحل تمنح أولوية الشراء وفقًا لفئات العضوية.

يمكن شراء تذاكر أصحاب الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد على الإنترنت، أو هاتفيًا، أو من شباك التذاكر في سانت جيمس بارك. وعادةً ما تُطرح التذاكر على مراحل تمنح أولوية الشراء وفقًا لفئات العضوية. الحصة المخصصة لجماهير آرسنال الزائرة: يمكن لمشجعي آرسنال التقدم للحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي. وتُوزع تذاكر الجماهير الزائرة على الأعضاء وفقًا للنقاط المؤهلة المكتسبة من حضور المباريات خارج الأرض وفئات العضوية، مثل العضوية الفضية والحمراء، ويحصل من تنجح طلباتهم على مقاعد مخصصة في مدرج ليزز.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية للبالغين: تتراوح الأسعار الأصلية لتذاكر مباريات الفئة الأولى على ملعب سانت جيمس بارك عادةً بين نحو 39 و75 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد داخل الملعب.

تتراوح الأسعار الأصلية لتذاكر مباريات الفئة الأولى على ملعب سانت جيمس بارك عادةً بين نحو بحسب موقع المقعد داخل الملعب. التذاكر المخفضة للناشئين وكبار السن: تتوفر تذاكر مخفضة للناشئين وكبار السن، وتتراوح أسعارها عمومًا بين 21 و58 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة العمرية المحددة وموقع المقاعد.

تتوفر تذاكر مخفضة للناشئين وكبار السن، وتتراوح أسعارها عمومًا بين بحسب الفئة العمرية المحددة وموقع المقاعد. باقات الضيافة: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية للنادي من فئات أعلى، وتتيح الدخول إلى صالات مميزة والجلوس على مقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر عمليات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الأسعار المبدئية: تبدأ من نحو 93 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية خلف أحد المرميين.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية خلف أحد المرميين. متوسط سعر السوق: يتراوح في المتوسط بين 332 و373 جنيهًا إسترلينيًا بحسب العرض والطلب في الوقت الفعلي.

يتراوح في المتوسط بين بحسب العرض والطلب في الوقت الفعلي. إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: يمكن أن تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات والضيافة في سوق إعادة البيع من 283 جنيهًا إسترلينيًا وترتفع عن ذلك.

نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج نيوكاسل يونايتد وآرسنال الأخيرة

فاز نيوكاسل بمباراتين وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعرض لخسارة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام كل من كوفنتري سيتي وليدز يونايتد خلال تلك الفترة. وجاء انتصاراه على هال سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وميلوول بنتيجة 1-0 في كأس كاراباو. وسجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل مثلها خلال المباريات الخمس، ما يعكس تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

فاز آرسنال بثلاث مباريات وخسر اثنتين في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 1-0 على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 3-0 على ليل في دوري أبطال أوروبا. وشملت الهزائم خلال تلك الفترة الخسارة أمام برايتون بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تكتمل الصورة بفوزيه على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 وإيبسويتش تاون بنتيجة 4-2 في كأس كاراباو. وسجل آرسنال 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

نيوكاسل يونايتد وآرسنال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 25 أبريل 2026، حين استضاف آرسنال نيوكاسل يونايتد وفاز عليه 1-0. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز آرسنال ثلاث مرات، مقابل انتصار واحد لنيوكاسل بنتيجة 2-0 في كأس كاراباو على ملعب سانت جيمس بارك في فبراير 2025. وانتهت المباراة الأخرى بفوز آرسنال 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك في سبتمبر 2025.