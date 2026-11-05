يستضيف نيس فريق تروا يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

وجاء آخر لقاء رسمي بينهما في أبريل 2023، حين حقق نيس فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب ستاد دو لوب. وقبل ذلك، خاض الفريقان مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف في أكتوبر 2022، انتهت بفوز نيس على أرضه بنتيجة 3-2 على ملعب أليانز ريفييرا.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نيس وتروا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيس وتروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة نيس وتروا على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 14:45 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس وتروا في الدوري الفرنسي؟

إليكم أبرز الخيارات لشراء تذاكر مباراة نيس وتروا المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لتذاكر نيس (billetterie.ogcnice.com) للاطلاع على البيع المباشر، والبيع المسبق لأعضاء النادي، والتذاكر الفردية المعتادة للمباراة مع اقتراب موعدها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس وتروا في الدوري الفرنسي؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة نيس وتروا المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئات العادية والعليا: تبدأ أسعار الفئات الأساسية من نحو 40 يورو ، وترتفع بحسب قطاع المقاعد المحدد.

تبدأ أسعار الفئات الأساسية من نحو ، وترتفع بحسب قطاع المقاعد المحدد. الفئات متوسطة السعر: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و75 يورو بحسب زاوية الرؤية والقرب من أرض الملعب.

تتراوح أسعارها عمومًا بين بحسب زاوية الرؤية والقرب من أرض الملعب. الفئات المميزة والضيافة: تتراوح أسعارها تقريبًا من 70 يورو إلى ما يزيد على 95 يورو للتذكرة الواحدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

إعادة بيع التذاكر الأقل سعرًا: تبدأ الأسعار من نحو 25 إلى 35 يورو بحسب العرض والطلب.

تبدأ الأسعار من نحو بحسب العرض والطلب. إعادة بيع التذاكر متوسطة السعر: تتراوح الأسعار عمومًا بين 40 و 80 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين و . إعادة بيع التذاكر المميزة: تتراوح الأسعار عادةً من 90 إلى أكثر من 150 يورو بحسب التوافر.

نيس ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى نيس وتروا

حقق نيس ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على بريست بنتيجة 2-1 في 23 أكتوبر، كما تغلب على ستراسبورج وليل بنتيجة 2-1 لكل منهما خلال تلك الفترة. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ليون، الذي فاز بنتيجة 2-1، فيما تُكمل الخسارة أمام أوكسير في وقت سابق من سبتمبر فترة المباريات الخمس.

حقق تروا فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات رسمية له، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع تولوز في 25 أكتوبر، بعد الخسارة 3-1 أمام لانس و2-0 خارج أرضه أمام مارسيليا. وكان الفوز الوحيد خلال تلك الفترة تعادلًا 2-2 مع ديجون في مباراة ودية، كما خسر 2-0 أمام أنجيه في الدوري الفرنسي في سبتمبر. واستقبل تروا أهدافًا في كل من مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري.

نيس ضد تروا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2023، حين فاز نيس 1-0 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق نيس ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لتروا، دون أي تعادل. وفاز نيس على أرضه بنتيجتي 3-2 و1-0 في أكتوبر 2022 وأبريل 2022 على الترتيب، بينما حقق تروا انتصارين في أكتوبر 2021 وأبريل 2018.