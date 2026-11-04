يستضيف مانشستر سيتي نابولي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

جاءت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حين حقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد. وفي المواجهات المباشرة بينهما عبر تاريخ مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية، يتفوق مانشستر سيتي بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنابولي، إلى جانب تعادل واحد.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي ونابولي على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

توجد بعض الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة. ويتطلب ذلك عادةً عضوية سارية في النادي، مثل عضوية يوم المباراة أو العضوية المميزة، للوصول إلى فترات البيع وفقًا لمعايير الحجز السابقة. ويمكن شراء تذاكر الدخول العام الرسمية وباقات الضيافة مباشرة من الموقع.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عندما تنفد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

فيما يلي خيارات التذاكر وأسعارها التقديرية باليورو لمباراة مانشستر سيتي ونابولي المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام (المدرج العلوي / خلف المرمى): تبدأ الأسعار من نحو 55 إلى 70 يورو ، بحسب مستوى المدرج والقطاع المحدد للمقاعد.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب مستوى المدرج والقطاع المحدد للمقاعد. الدخول العام (الجانب الطويل / المقاعد الوسطى): تتراوح الأسعار عمومًا بين 80 و130 يورو للأعضاء خلال فترات البيع الأولى.

تتراوح الأسعار عمومًا بين للأعضاء خلال فترات البيع الأولى. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعارها من نحو 200 إلى 400 يورو، بحسب تجربة صالة الضيافة المحددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية خلال البيع عبر القنوات الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرج العلوي / الجانب القصير: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 60 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرج السفلي / الجانب الطويل: تتراوح أسعارها بين 100 و230 يورو .

تتراوح أسعارها بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات وباقات الضيافة: تتراوح أسعارها بين 250 يورو وأكثر من 500 يورو، بحسب المنصة وما تتضمنه التذكرة.

مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي ونابولي

فاز مانشستر سيتي في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة على أرضه أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا. وفي مباراته الأخيرة، فاز على آيك أثينا بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب خلال هذه الفترة على إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى سندرلاند بنتيجة 5-3. وسجل سيتي 18 هدفًا واستقبل 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يعكس ثبات مستواه الهجومي.

فاز نابولي في مباراتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه الفوز على بودو/غليمت بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام فينيسيا بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي، وأمام فياريال بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها. كما تغلب على فروزينوني بنتيجة 3-0 في الدوري الإيطالي، وتعادل مع فيورنتينا بنتيجة 1-1. وسجل نابولي 12 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس.

مانشستر سيتي ونابولي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حين فاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، أقيمت جميعها في دوري أبطال أوروبا، حقق سيتي ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لنابولي. وتعادل الفريقان أيضًا مرة واحدة خلال تلك الفترة، وجاء آخر فوز لنابولي في نوفمبر 2011، حين انتصر على أرضه بنتيجة 2-1.