يستضيف ليون موناكو يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

تميل نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة قليلًا لصالح موناكو، ومنها فوزه بصعوبة 2-1 في آخر زيارة له إلى ملعب جروباما. وكان ليون قد ردّ بانتصار مقنع خارج أرضه على موناكو بنتيجة 3-1 في وقت سابق من موسم 2025–26.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة ليون وموناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليون وموناكو في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة ليون وموناكو على ملعب جروباما في ليون يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 14:45 ملعب جروباما

كيف تشتري تذاكر مباراة ليون وموناكو في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليون وموناكو المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لأولمبيك ليون أو بوابة التذاكر التابعة له، بمجرد بدء البيع العام أو فتح فترات البيع الحصرية للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون وموناكو في الدوري الفرنسي؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة ليون وموناكو المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد الفئة العادية: تبدأ أسعارها من نحو 25 إلى 35 يورو في المدرجات العلوية أو الأقسام الواقعة عند زوايا ملعب جروباما.

تبدأ أسعارها من نحو في المدرجات العلوية أو الأقسام الواقعة عند زوايا ملعب جروباما. مقاعد المدرجات المتوسطة وعلى جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و90 يورو ، بحسب موقع القسم المحدد.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، بحسب موقع القسم المحدد. باقات الضيافة لكبار الشخصيات: تتراوح أسعارها عمومًا من 150 إلى ما يزيد على 300 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات العلوية والأقسام الأقل سعرًا: تبدأ أسعارها من نحو 35 إلى 45 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد على جانبي الملعب والمناطق المحايدة: تُباع عمومًا بأسعار تتراوح بين 50 و100 يورو .

تُباع عمومًا بأسعار تتراوح بين . المدرجات السفلية والأقسام المميزة: تتراوح أسعارها بين 120 و180 يورو أو أكثر بحسب الطلب.

ليون ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى ليون وموناكو

حقق ليون انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز ليون على كريستال بالاس 3-2 في المسابقة الأوروبية، وعلى رين 4-0 في الدوري. وسجل فريق فونسيكا تسعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

حقق موناكو انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ليل في الدوري الفرنسي، بعد الفوز 3-0 على فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي. وجاءت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة بنتيجة 1-0 أمام لوريان في الدوري المحلي. وسجل فريق فيليبي لويس سبعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

ليون ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز موناكو بنتيجة 1-2 على ملعب جروباما في الدوري الفرنسي. وقبلها، فاز موناكو بنتيجة 1-3 عندما زار ليون الإمارة في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق موناكو بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لليون، وإن كان ليون قد حقق فوزًا بنتيجة 3-2 على أرضه في أبريل 2024.