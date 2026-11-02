يستضيف ليل نظيره ليون يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي في فبراير 2026، حين حقق ليون فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0. وتفوق ليون على ليل أيضًا في وقت سابق من العام نفسه، بفوزه 2-1 في لقائهما بكأس فرنسا في يناير 2026.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ليل وليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة ليل وليون يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 14:45 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة ليل وليون المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا، تتوفر أمامك بضعة خيارات رئيسية:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي منصة ليل الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت (billetterie.losc.fr). وعادةً ما تُطرح التذاكر للجمهور قبل المباراة ببضعة أشهر، مع إتاحة فترات شراء مبكرة في كثير من الأحيان لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل وليون في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليل وليون المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع.

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر الدخول العادية: تبدأ من نحو 15 إلى 25 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو زوايا الملعب في مباريات الدوري العادية.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو زوايا الملعب في مباريات الدوري العادية. مقاعد جانبي الملعب أو المدرجات المتوسطة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب عمومًا بين 35 و75 يورو ، بحسب القسم ومستوى المدرج تحديدًا.

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب عمومًا بين ، بحسب القسم ومستوى المدرج تحديدًا. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ خيارات الضيافة المميزة للنادي وباقات المقاعد الفاخرة عمومًا من نحو 150 إلى أكثر من 200 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات العلوية أو التذاكر الأقل سعرًا في إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة لهذه المباراة البارزة حاليًا من نحو 55 إلى 75 يورو .

تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة لهذه المباراة البارزة حاليًا من نحو . الفئة الأولى أو المقاعد السفلية على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المميزة المطلة على الملعب من الجانبين عمومًا بين 90 و150 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد المميزة المطلة على الملعب من الجانبين عمومًا بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تذاكر الضيافة المطوّرة أو المخصصة للشركات من نحو أكثر من 190 يورو، بحسب التوفر.

ليل ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليل وليون

سجل ليل فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع بريست في الدوري الفرنسي، وقبلها خسر 3-0 أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا. ويُعد فوزه 1-0 على لوهافر أفضل نتائجه المحلية الأخيرة. وسجل ليل ستة أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يشير إلى معاناته في الحفاظ على صلابته الدفاعية.

فاز ليون بثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 2-1 على نيس في الدوري الفرنسي، بعد انتصاره 3-2 على كريستال بالاس في الدوري الأوروبي. ويبرز فوزه 4-0 على رين في وقت سابق من هذه السلسلة بوصفه الأداء الأكثر هيمنة له. وسجل ليون عشرة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف في تلك المباريات الخمس، ولم يفقد نقاطًا سوى في خسارته 2-1 أمام لانس في الدوري الفرنسي، وفوزه خارج أرضه 2-1 على أندرلخت في الدوري الأوروبي، الذي ظل يُحسب انتصارًا.

ليل ضد ليون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين تغلب ليون على ليل 1-0 في الدوري الفرنسي. وقبلها، فاز ليون أيضًا 2-1 في لقاء بكأس فرنسا في يناير 2026، وحقق انتصارًا بنتيجة 1-0 في الدوري الفرنسي على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليون ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لليل. وانتهت آخر مباراة جمعتهما على هذا الملعب بفوز ليون 1-0 في سبتمبر 2025.