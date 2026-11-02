كيفية الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير: أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف ليدز يونايتد توتنهام هوتسبير يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب إيلاند رود في ليدز.

وأقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2026، وانتهت بتعادل صعب 1-1 على ملعب توتنهام هوتسبير. وقبل ذلك التعادل، حقق توتنهام فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب إيلاند رود في أكتوبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعب إيلاند رود في ليدز، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 07:30 إيلاند رود

كيف تشتري تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأساسية هي الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لليدز يونايتد بالنسبة إلى جماهير الفريق المضيف، أو عبر بوابة تذاكر توتنهام هوتسبير إذا كنت من جماهير الفريق الضيف المؤهلين للشراء، وهو ما يتطلب عادةً مستوى معينًا من عضوية النادي للاستفادة من فترات أولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيلاند رود، موزعة بين القنوات الرسمية للناديين وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح أسعار التذاكر العادية للبالغين عمومًا بين نحو 37.50 جنيهًا إسترلينيًا و62.50 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب المدرج والمستوى المحددين، مثل المقاعد السفلية أو العلوية في المدرجات الممتدة على جانبي الملعب أو خلف المرميين.

تتراوح أسعار التذاكر العادية للبالغين عمومًا بين نحو ، بحسب المدرج والمستوى المحددين، مثل المقاعد السفلية أو العلوية في المدرجات الممتدة على جانبي الملعب أو خلف المرميين. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار خيارات المقاعد المميزة المتاحة مباشرة عبر النادي، والتي تشمل دخول صالة الضيافة وتناول الطعام قبل المباراة، من مستويات أساسية أعلى في المباريات البارزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة حاليًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا ، فيما تدور الأسعار في المتوسط حول 469 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمقعد.

تبدأ أسعار المقاعد العادية لهذه المباراة حاليًا من نحو ، فيما تدور الأسعار في المتوسط حول ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمقعد. باقات إعادة البيع المميزة وباقات كبار الشخصيات: تتراوح أسعار مقاعد ضيافة كبار الشخصيات، وباقات المقاعد العلوية على جانبي الملعب، والخيارات المجمعة، من 325 جنيهًا إسترلينيًا إلى ما يزيد على 600 جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة.

ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير

حقق ليدز فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز لافت بنتيجة 4-1 على نيوكاسل يونايتد. وتمثل الهزيمة الثقيلة بنتيجة 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو النقطة الأسوأ خلال تلك السلسلة، وإن كان تعادله في مباراتين متتاليتين بالدوري أمام برايتون وبرينتفورد، قبل خروجه من الكأس وبعده، يُظهر أنه فريق يصعب التغلب عليه في الدوري.

أما نتائج توتنهام الأخيرة، فلا تبعث على التفاؤل. فقد خسر فريق دي زيربي ثلاثًا من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، وجاء انتصاره الوحيد أمام ليفربول في كأس كاراباو. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع، إذ تعادل سلبيًا 0-0 مع كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست قبل أن يخسر 3-2 أمام أستون فيلا. ولم يسجل سوى هدف واحد خلال آخر أربع مباريات له في الدوري.

ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف توتنهام ليدز على ملعبه في مايو 2026. وقبل ذلك، حقق ليدز فوزًا بنتيجة 2-1 على ملعب إيلاند رود في أكتوبر 2025، وهو أحدث انتصار له على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق توتنهام إجمالًا بثلاثة انتصارات، مقابل فوز واحد لليدز وتعادل واحد.