تختتم كرواتيا مبارياتها الدولية في عام 2026، وكذلك مشوارها في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، على أرضها عندما تواجه التشيك في أوسييك يوم الأحد 15 نوفمبر. وإذا كنت ترغب في مشاهدة لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش ورفاقهما، فيمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار ومدى توفر التذاكر وأفضل أماكن شرائها.

متى تقام مباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة كرواتيا والتشيك على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك يوم الأحد 15 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Opus Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

تُوزَّع التذاكر الرسمية لمباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية حصريًا عبر بوابة تذاكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS).

عادةً ما تفتح الاتحادات باب بيع التذاكر قبل موعد المباراة المعنية بنحو 4 إلى 6 أسابيع. ويبدأ البيع بفترة أولوية حصرية للأعضاء المسجلين في روابط المشجعين أو حاملي بطاقات الاتحاد. ثم تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

نقل التذاكر المضمون: يحمي ستب هاب جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديه، المسمى TixProtect. ويضمن لك هذا البرنامج الحصول على تذاكرك في الموعد المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للمقاعد العادية في مباراة كرواتيا والتشيك المقبلة بدوري الأمم الأوروبية بين 40 و95 يورو أو أكثر، بحسب الفئة وموقع المقعد في الملعب، وفق التفاصيل التالية:

الفئة الثالثة / المدرجات خلف المرميين : هذه المناطق هي الأقل تكلفة في الملعب، وتتراوح أسعارها عادةً بين 40 و80 يورو. وتقع في المدرجات خلف الشباك، التي تضم عادةً أكثر مشجعي أصحاب الأرض تشجيعًا أو القطاعات المخصصة لجماهير الفريق الضيف.

: هذه المناطق هي الأقل تكلفة في الملعب، وتتراوح أسعارها عادةً بين 40 و80 يورو. وتقع في المدرجات خلف الشباك، التي تضم عادةً أكثر مشجعي أصحاب الأرض تشجيعًا أو القطاعات المخصصة لجماهير الفريق الضيف. الفئة الثانية / الزوايا والمدرجات الجانبية العلوية : تقع هذه المقاعد في زوايا الملعب أو الصفوف الأعلى على جانبيه. وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 50 و100 يورو.

: تقع هذه المقاعد في زوايا الملعب أو الصفوف الأعلى على جانبيه. وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 50 و100 يورو. الفئة الأولى / المقاعد الجانبية العادية والطبقة السفلية : مقاعد في مواقع وسطية على امتداد خطي التماس، وهي الأقرب إلى خط منتصف الملعب. وتوفر أوضح رؤية للملعب، وتتراوح أسعارها الأساسية بين 75 و145 يورو.

: مقاعد في مواقع وسطية على امتداد خطي التماس، وهي الأقرب إلى خط منتصف الملعب. وتوفر أوضح رؤية للملعب، وتتراوح أسعارها الأساسية بين 75 و145 يورو. المدرج الرئيسي المميز وكبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار المقاعد المميزة المغطاة والمقاعد المبطنة والخيارات الفاخرة، التي تشمل دخول صالة خاصة أو تناول وجبات فاخرة، بين 250 و900 يورو أو أكثر، بحسب فئة باقة الضيافة.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أوبوس أرينا

أوبوس أرينا، المعروف أيضًا بصورة غير رسمية باسم ستاديون بامباس، ملعب كرة قدم حديث يقع في أوسييك بكرواتيا. ويمثل نقلة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المحلية، ويُعد على نطاق واسع أحدث ملعب في البلاد.

افتُتح الملعب في يوليو 2023، وهو الملعب الرسمي لنادي إن كيه أوسييك، الذي ينافس في الدوري الكرواتي لكرة القدم، كما يستضيف مباريات دولية لمنتخب كرواتيا لكرة القدم بصورة متكررة.

لحظات لا تُنسى في أوبوس أرينا

الافتتاح الكبير (يوليو 2023) : استضاف الملعب أول مباراة رسمية له، ضمن الدوري الكرواتي (HNL)، عندما واجه إن كيه أوسييك فريق سلافن بيلوبو. وحقق أصحاب الأرض فوزًا مذهلًا بنتيجة 6-1، في بداية حافلة بالأهداف على ملعبهم الجديد.

: استضاف الملعب أول مباراة رسمية له، ضمن الدوري الكرواتي (HNL)، عندما واجه إن كيه أوسييك فريق سلافن بيلوبو. وحقق أصحاب الأرض فوزًا مذهلًا بنتيجة 6-1، في بداية حافلة بالأهداف على ملعبهم الجديد. أول مباراة للمنتخب الوطني (أكتوبر 2023) : خاض منتخب كرواتيا لكرة القدم أول مباراة رسمية له على الملعب أمام تركيا، في تصفيات يورو 2024. ورغم أن الضيوف أفسدوا الاحتفالات بفوزهم بنتيجة 1-0 في مباراة متقاربة، امتلأ الملعب بأكثر من 12,000 مشجع وسط أجواء حماسية.

: خاض منتخب كرواتيا لكرة القدم أول مباراة رسمية له على الملعب أمام تركيا، في تصفيات يورو 2024. ورغم أن الضيوف أفسدوا الاحتفالات بفوزهم بنتيجة 1-0 في مباراة متقاربة، امتلأ الملعب بأكثر من 12,000 مشجع وسط أجواء حماسية. مواجهة عملاقي الكرة المحلية (سبتمبر 2026): في مواجهة محلية كبيرة مؤخرًا، أسعد إن كيه أوسييك جماهيره على هذا الملعب بفوزه على دينامو زغرب، القوة الدائمة في الكرة المحلية، بنتيجة 4-2 في مباراة حافلة بالإثارة.

مركز تدريبي ضخم متكامل: الملعب أكثر بكثير من مجرد مكان لإقامة المباريات؛ فهو جزء من مجمع واسع تبلغ مساحته 15.3 هكتارًا، ويضم سبعة ملاعب كرة قدم تدريبية مجاورة مجهزة بتدفئة تحت أرضية، ومبانٍ حديثة لإقامة اللاعبين، ومتجرًا مخصصًا لمشجعي الفريق.

مباراة كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

كرواتيا والتشيك: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: كرواتيا (#13) والتشيك (#48)

رغم فوز كرواتيا في مباراتها الافتتاحية خارج أرضها أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية، فإنها تلقت هزيمتين ثقيلتين متتاليتين أمام إسبانيا (1-4) وإنجلترا (0-7). ولم تحافظ على نظافة شباكها في خمس مباريات متتالية.

لم تحقق التشيك أي فوز في الوقت الأصلي لمباراة رسمية منذ تغلبها على جبل طارق بنتيجة 6-0 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، ولم تفز بأي مباراة خارج أرضها منذ سبتمبر 2025. ومددت ثلاث هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية سلسلة مبارياتها دون فوز إلى ست مباريات.

كرواتيا والتشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تملك كرواتيا سجلًا خاليًا من الهزائم أمام التشيك في جميع مواجهاتهما، إذ حققت 4 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة في 7 مباريات إجمالًا. وسجلت كرواتيا 16 هدفًا مقابل 9 أهداف للتشيك.

أقيمت آخر مواجهة بين كرواتيا والتشيك في بداية مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر. وفازت كرواتيا بنتيجة 2-1 على ملعب فورتونا أرينا في براغ. وافتتح لوكا مودريتش التسجيل لكرواتيا في مطلع الشوط الثاني، لكن التشيك أدركت التعادل بعد ذلك بقليل عن طريق آدم كارابيتش. وجاء هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 77 عبر ماركو باساليتش، بصناعة من إيفان بيريسيتش.