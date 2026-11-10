يستضيف كايزرسلاوترن فريق فرايبورج يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب فريتز فالتر في كايزرسلاوترن.

التقى الفريقان آخر مرة في كأس ألمانيا يوم 31 يوليو 2022، حين حقق فرايبورج فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب فريتز فالتر. وتفوق فرايبورج تاريخيًا في هذه المواجهة، إذ فاز بأربع من آخر خمس مباريات رسمية جمعت الفريقين في مختلف المسابقات.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج في كأس ألمانيا؟

تُقام مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج على ملعب فريتز فالتر في كايزرسلاوترن، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 2 ديسمبر 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج في كأس ألمانيا؟

لشراء تذاكر مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج المقبلة في كأس ألمانيا، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

منافذ بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة بوابتي بيع التذاكر الرسميتين لكايزرسلاوترن وفرايبورج للاطلاع على التذاكر المخصصة للأعضاء أو المطروحة للجمهور، بحسب حصة الفريق التي ترغب في الشراء منها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كايزرسلاوترن وفرايبورج في كأس ألمانيا؟

فيما يلي خيارات أسعار التذاكر لمباراة كأس ألمانيا المقبلة بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف: تتراوح أسعارها عادة بين 15 و25 يورو في الأدوار الأولى المعتادة من كأس ألمانيا.

تتراوح أسعارها عادة بين في الأدوار الأولى المعتادة من كأس ألمانيا. المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عمومًا بين 20 و60 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقعد عادي: تبدأ الأسعار من نحو 730 إلى أكثر من 880 يورو بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التذاكر المتاحة لهذه المباراة في الكأس.

تبدأ الأسعار من نحو بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية التذاكر المتاحة لهذه المباراة في الكأس. مقعد مميز أو لكبار الشخصيات: يبلغ متوسط الأسعار أكثر من 920 يورو بحسب فئة المقعد ومدى قرب موعد المباراة.

كايزرسلاوترن ضد فرايبورج في كأس ألمانيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كايزرسلاوترن وفرايبورج

يدخل كايزرسلاوترن هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام هيرتا برلين بنتيجة 3-0 في دوري الدرجة الثانية الألماني يوم 31 أكتوبر. وقبل تلك الخسارة، كان كايزرسلاوترن قد فاز في ثلاث مباريات متتالية، بينها انتصار خارج أرضه على نورنبرج بنتيجة 1-0 وفوز في الكأس على هانوفر 96 بنتيجة 2-0. وجاء التعثر الوحيد في تلك السلسلة بتعادل سلبي مع هايدنهايم.

أسفرت آخر خمس مباريات لفرايبورج عن فوزين وثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه الفوز على أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني، بعد انتصاره على فولفسبورج بنتيجة 3-2 في كأس ألمانيا. وجاءت الهزائم خلال تلك الفترة أمام بايرن ميونخ (3-1)، وموناكو (3-0 في دوري المؤتمر الأوروبي)، وباير ليفركوزن (1-2). وسجل فرايبورج تسعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

كايزرسلاوترن ضد فرايبورج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مباراة رسمية بين الناديين يوم 31 يوليو 2022، حين استضاف كايزرسلاوترن فريق فرايبورج في كأس ألمانيا، وفاز فرايبورج بنتيجة 2-1. وفي آخر خمس مباريات مسجلة، فاز فرايبورج أربع مرات وكايزرسلاوترن مرة واحدة، كما حقق فرايبورج الفوز في مواجهة بدوري الدرجة الثانية عام 2016 (2-0) ومباراة ودية في أكتوبر 2024 (2-1). وكان فوز كايزرسلاوترن الوحيد في هذه النتائج خسارة على أرضه بنتيجة 1-2 انقلبت لمصلحة فرايبورج في مباراة الكأس عام 2022، فيما جاء نجاحه الوحيد في مواجهة بدوري الدرجة الثانية عام 2015، وهي خسارة على أرضه بنتيجة 0-2 فاز بها فرايبورج. وتفوق فرايبورج باستمرار في هذه المواجهة عبر مسابقات متعددة.