يُعد نورد ديربي، أي ديربي الشمال، أحد أعرق وأشد المنافسات في كرة القدم الألمانية. وفي 22 نوفمبر 2026، يستضيف فيردر بريمن جاره الشمالي وغريمه التاريخي هامبورج على ملعب فيزرشتاديون، في مواجهة مثيرة ضمن الدوري الألماني.

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متى تبدأ مباراة فيردر بريمن وهامبورج في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة فيردر بريمن وهامبورج على ملعب فونينفست فيزرشتاديون في بريمن، ولم تتوفر بعد معلومات رسمية عن بث هذه المواجهة.

الدوري الألماني - الجولة 10 22 نوفمبر 2026 - 11:30 ويسير-ستاديون

أين يمكنك شراء تذاكر ديربي الشمال؟

أفضل مكان لشراء تذاكر ديربي الشمال هو الموقع الرسمي لبيع تذاكر فيردر بريمن. فالشراء مباشرة من النادي يضمن أن تكون تذاكرك أصلية تمامًا وبسعرها الرسمي الأصلي. لكن بالنظر إلى الطلب الهائل من الجماهير المحلية على مباراة الغريمين، ستنفد التذاكر على المنصة الرسمية بسرعة كبيرة.

ستب هاب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ يوفر بديلًا موثوقًا للغاية كي لا تفوّت حضور المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي الشمال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية المتاحة عبر منصة فيردر بريمن الرسمية عادةً من نحو 40 يورو للدخول العام. وتختلف الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب فيزرشتاديون، فيما تكون المقاعد المميزة أعلى سعرًا بكثير.

إذا نفدت حصة التذاكر العامة الرسمية، تتيح منصات إعادة البيع مثل ستب هاب خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 155 يورو لهذه المباراة التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

فيردر بريمن ضد هامبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فيردر بريمن وهامبورج

حقق فيردر بريمن ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا خمسة. وكانت آخر مبارياته خسارة خارج أرضه أمام شتوتجارت بنتيجة 1-0 في الدوري الألماني، لتنتهي بذلك سلسلة شملت الفوز على هوفنهايم 2-0 وماينز 05 بنتيجة 3-2. وجاء تعادله الوحيد خلال تلك الفترة أمام بادربورن بنتيجة 2-2.

أما نتائج هامبورج في آخر خمس مباريات فكانت أقل استقرارًا: انتصاران دون أي تعادل وثلاث هزائم، مع تسجيل سبعة أهداف واستقبال سبعة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 في الدوري الألماني. وقبل ذلك، خسر أمام آينتراخت فرانكفورت 3-1 في الدوري، كما خرج أمام المنافس نفسه من كأس ألمانيا بالنتيجة ذاتها.

فيردر بريمن ضد هامبورج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني يوم 18 أبريل 2026، حين فاز فيردر بريمن على أرضه بنتيجة 3-1. وقبلها، فاز هامبورج على ملعبه بنتيجة 3-2 في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، ضمن الدوري الألماني ودوري الدرجة الثانية الألماني، حقق كل فريق انتصارين، بينما صبّت نتيجة واحدة في مصلحة بريمن بفارق هدف واحد.