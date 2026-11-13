كيفية الحصول على تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد: الأسعار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها والمزيد

تترقب الجماهير مواجهة فولهام وبرينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج. وتُقام المباراة في 12 ديسمبر، وتَعِد بكرة قدم عالية المستوى في أحد أعرق ملاعب لندن.

يحمل ديربي غرب لندن هذا دائمًا أجواءً حماسية ومنافسة شرسة. ومع سعي الناديين إلى التقدم في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، يمكن للجماهير توقع مباراة مثيرة تزخر بالشغف والاعتزاز المحلي.

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متى تبدأ مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف فولهام برينتفورد على ملعب كرافن كوتيدج في لندن، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الموعد الموضح أدناه.

كيف تشتري تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر هذه المباراة هي عبر الموقعين الرسميين لفولهام وبرينتفورد مباشرةً. ويوفر كلا الناديين بوابة مخصصة للتذاكر تتيح للجماهير حجز مقاعدها. وتُطرح التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف أولًا في بيع مسبق لحاملي التذاكر الموسمية وأصحاب المقاعد المميزة، قبل إتاحتها تباعًا للأعضاء بحسب نقاط الولاء. ويخصص فولهام أيضًا فترة بيع مسبق مماثلة لأعضائه الرسميين، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

ستوب هاب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. إذ يجمع الموقع المقاعد المتاحة للمباراة، ما يتيح للجماهير العثور على تذاكر حتى بعد نفاد الدفعة الأولى.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر هذه المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب المدرج الذي تختاره في ملعب كرافن كوتيدج وفئتك العمرية. وتبدأ أسعار التذاكر المشتراة مباشرةً من الجهة الرسمية لبيع التذاكر من 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمشجعين الباحثين عن أرخص تذكرة متاحة. وتتوفر أيضًا تذاكر بأسعار أقل قليلًا لكبار السن والشباب.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة فولهام وبرينتفورد

النتائج الأخيرة

حصد فولهام أربع نقاط من مبارياته الخمس الأخيرة، في سلسلة شملت فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز على هال سيتي وكوفنتري سيتي، قبل أن يتراجع زخمه بالتعادل مع أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو، لذا ظلت نتائجه في الدوري جيدة إلى حد معقول، حتى وإن تباطأ نسقها. أما نتائج برينتفورد الأخيرة فتبدو أصعب، إذ فاز مرة واحدة وتعادل مرة وخسر ثلاثًا في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت هزيمته 2-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 نوفمبر آخر مبارياته، كما ودّع كأس كاراباو أمام سندرلاند وخسر في الدوري أمام ليفربول خلال تلك الفترة. ويبقى فوزه الوحيد في الدوري، بنتيجة 2-0 على نوتنجهام فورست، أبرز نتائجه في فترة اتسمت بخلاف ذلك بالتذبذب.

نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

اتسمت المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتقارب، دون أن يفرض أي منهما تفوقًا واضحًا. ويتقدم فولهام بفارق ضئيل، بعدما فاز في مباراتين من أصل خمس مقابل فوز واحد لبرينتفورد، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وانتهت آخر مواجهة بينهما، التي أُقيمت على ملعب جيتيك كوميونيتي في أبريل 2026، بالتعادل 0-0، بينما يظل فوز فولهام على أرضه 3-1 في سبتمبر 2025 النتيجة الأكثر حسمًا في هذه السلسلة الأخيرة.