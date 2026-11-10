يستضيف فالنسيا فريق أوساسونا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب ميستايا.

غالبًا ما اتسمت مواجهاتهما الأخيرة بالتكافؤ، وأبرزها التعادل المثير 3-3 على ملعب إل سادار خلال موسم 2024–25. وفي آخر لقاء بينهما، يوم 1 مارس 2026، تغلب فالنسيا بصعوبة على أوساسونا 1-0 على أرضه بفضل ركلة جزاء في الشوط الثاني.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فالنسيا وأوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة فالنسيا وأوساسونا على ملعب ميستايا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 08:00 ميستايا

كيف تشتري تذاكر مباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة فالنسيا وأوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لنادي فالنسيا أو من شباك التذاكر في ملعب ميستايا، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على مقاعد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عندما تنفد الحصص المتاحة من المصادر الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام والفئات العادية: تبدأ الأسعار من نحو 30 إلى 45 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد على جانبي الملعب وفي الأقسام الوسطى: تتراوح الأسعار عمومًا بين 60 و110 يورو .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . فئات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار من 300 إلى 500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الفئات العلوية والمقاعد خلف المرميين: تبدأ الأسعار من نحو 45 إلى 55 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد على جانبي الملعب وذات الرؤية الأفضل: تتراوح الأسعار غالبًا بين 75 و150 يورو .

تتراوح الأسعار غالبًا بين . إعادة بيع تذاكر الفئات المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح الأسعار من 200 إلى أكثر من 350 يورو.

فالنسيا ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فالنسيا وأوساسونا

حقق فالنسيا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام فياريال 1-2، ولم يحقق أي فوز في أربع مباريات بالدوري منذ انتصاره 0-1 على ديبورتيفو ألافيس في سبتمبر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فالنسيا خمسة أهداف واستقبل ثمانية، وهي حصيلة تعكس الصعوبات التي واجهها فريق أجيري هجوميًا ودفاعيًا.

أسفرت آخر خمس مباريات لأوساسونا في الدوري الإسباني عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وفاز في آخر مبارياته على راسينج سانتاندير 2-0، لكن ذلك جاء بعد هزيمة ثقيلة 5-2 أمام ريال بيتيس وخسارة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد. وسجل الفريق الزائر ستة أهداف واستقبل اثني عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، غير أن الزخم الناتج عن الفوز على راسينج يمنحه نقطة انطلاق قبل هذه الرحلة.

فالنسيا ضد أوساسونا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 1 مارس 2026، حين فاز فالنسيا 1-0 على ملعب ميستايا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، تتساوى حصيلة الفريقين بفوزين لفالنسيا وفوزين لأوساسونا وتعادل واحد. وانتهت آخر مباراة خارج ملعب فالنسيا، التي أقيمت في أغسطس 2025، بفوز أوساسونا 1-0 على أرضه.